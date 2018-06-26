Про масові фальсифікації заявляють всі партії, крім ПР

Російськомовні «міжнародні» спостерігачі не бачать порушень... Добкіна з Кернесом обирали переважно «на дому»?..

Ці вибори в нашому кабінеті ми з колегами назвали виборами між братками і побратимами. З одного боку, вони були прогнозовані, і лише підтвердили очікування зловживань владою при проведенні кампанії. З іншої – на момент написання матеріалу, підрахунок голосів в Запоріжжі так і не був поновлений. А отже, влада, яка щосили забезпечує собі перемогу з переконливою перевагою і відомим в Україні способом, зрозуміла, що це «переконлива перемога» може не вийти. Як відбувається підрахунок голосів? Як опозиційна партія планує захищати свої голоси, враховуючи, що закон не припускає оголошення виборів недійсними? Про це ми говоримо з народним депутатом України від БЮТ, який відповідає за юридичний супровід кампанії «Батьківщини», Сергієм Власенком.

КАЗКОВО БАГАТО ЛЮДЕЙ ПРОГОЛОСУВАЛИ «НА ДОМУ» Сергію Володимировичу, вчора були оприлюднені дані екзит-полів щодо виборів до місцевих органів влади. Ви б не могли перевести цифри екзит-полів у кількість конкретних депутатів у місцевих органах самоврядування. Бо якось незрозуміло, 23 тисячі різних видів виборів – і загальнонаціональні відсотки по кожній політсилі... Мене дещо дивують ці так звані національні екзит-поли, які незрозуміло як підсумовують дані про різні вибори, різні регіони і свідчать про підтримку тієї чи іншої політсили. Вчора, нагадаю, пройшли не єдині вибори. У кожному населеному пункті кілька виборів. У кожному селі паралельно обирали депутата сільради, сільського голови, депутата райради, депутата обласної ради. При цьому двоє останніх виборів відбувалися за мажоритаркою і за партійними списками. Тому це все різні вибори.

БЮТ не проводив на всіх територіях суцільні паралельні підрахунки, але ми проводимо паралельні підрахунки по окремих регіонах. У чомусь вони відрізняються від уже оприлюднених екзит-полів, у чомусь збігаються, але трохи.

Цікаві дані щодо голосування вдома, які не потрапили ні до яких екзит-полів. Так от, за даними громадської організації «Опора», яка займається незалежним моніторингом виборчої кампанії, 32% виборців проголосували “на дому” в Харківській області і 21% в Закарпатській області і 17% у Вінницькій області. Це казкові цифри.

Тобто, можна припустити, що до 32% «своїх» виборців Добкін і Кернес прийшли з бюлетенем до них додому. Спробуй відмовити таким хлопцям.

Ми поки не коментуємо. Ми поки говоримо про ті дані, які ми маємо від своїх, а також незалежних джерел. Такі джерел мало, але вони є.

Я не маю на увазі Комітет виборців України, враховуючи, що керівник КВУ став заступником голови Секретаріату президента, та й нині їх позиція залишається вельми специфічною. Про їх незалежність говорити складно.

Але «Опора» - реально незалежна структура, яка говорила і те, що не подобалося нам, але ми визнаємо, що вони об`єктивні.

ПОМИЛКИ В БЮЛЕТЕНЯХ СТОСУВАЛИСЯ ПЕРЕВАЖНО «БАТЬКІВЩИНИ» Влада готувала вибори у кілька етапів. Перший етап – підготовка фальсифікацій: виготовлення пробних бюлетенів, які друкувалися мало не в кожному підворітті, комплектація ТВК, фальшиві «Батьківщини», зняття і арешт рейтингових кандидатів. Другий етап, власне, день голосування: «каруселі», продаж голосів. Вчора показали сюжет, як масово видно спалахи фотоапаратів в кабінках, люди фіксували свій вибір на камери і мобільні телефони. Третій етап – підрахунок голосів, спотворення даних протоколів, викидання протоколів через вікно. На якому з цих етапів влада досягла успіху і винайшла щось нове?

Ви маєте рацію в тому, що підготовка до фальсифікацій почалася з формування територіальних і дільничних комісій. Там встановлено тотальний контроль з боку партії влади. Згідно із законом, суб`єктами виборчого процесу виступають місцеві організації політичних партій. Закон дав можливість «регіоналам» укомплектувати ТВК своїми людьми і сателітами. Прив’язка до партій не потрібна. Згідно із законом, єдиним критерієм став так званий досвід. Далі пішли пробні бюлетені, а потім каруселі.

Нами зафіксовані «каруселі» в Одесі, Білій Церкві, в Криму. Це те, що нами було відмічено вчора станом на десяту годину вечора. При цьому ряд представників інших опозиційних політсил зафіксували свої дані щодо «каруселей» в інших регіонах.

Я б звернув увагу на такий механізм – коли в бюлетень для голосування вносяться помилки. Або неправильно записується прізвище, або по батькові, або не та партійність, або немає округу. Останнє означає те, що людина агітувала, провела кампанію, а її відправляють в інший округ. Кандидата позбавляють можливості балотуватися, де він агітував, а людей голосувати за того, кого вони знають. І чомусь такі «помилки» в 99% випадках стосуються «Батьківщини».

Важко сказати, на якому з етапів влада була винахідливіша. У Тернополі, наприклад, механізм був таким. Медики, голосуючи за «регіоналів», у квадратику в своєму бюлетенів мали ставити літеру «м», вчителі - літеру «о», працівники бібліотек - літеру «к», працівники санстанцій - літеру «с». На кожній ділянці сидів представник ПР, який мав доповідати, скільки «м», «к», «о», «с» проголосували за партію влади. За цими значками робитиметься аналіз. В Одесі, кажуть, на стадіоні СКА зібрали тисячу бомжів, прописали і відправили голосувати.

А де кримінальні справи? Ситуація в Білій Церкві, про яку говорили ваші спостерігачі, коли бюлетені викидали крізь вікно, - це ж злочин.

Звичайно, ми готуємо і подаємо заяви. Додаємо відповідні акти. Але кримінальні справи порушуємо не ми, а правоохоронні органи. Після того, як в Харкові та Івано-Франківську було виявлено завелику кількість надрукованих бюлетенів (190 тисяч для Івано-Франківської області – це колосально багато), то прокурор відповів: так, ми провели перевірку і виявили бюлетені. Але, мовляв, не виявили наміру, що ці бюлетені готувалися для фальсифікацій. Тому ми зробили висновки, що вони були надруковані помилково...

Я пропоную пригадати справи 2004 року. Нас у 2004 році питали, чому не порушені кримінальні справи. Але тоді і судді, і населення розуміли, що це неможливо. Ситуація з правоохоронною системою сьогодні така сама. Якщо в абсолютно очевидній справі, що стосується 190 тисяч зайвих бюлетенів, нам кажуть, що це помилка і справа не порушується, то що казати про інші?

ПРО МАСОВІ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЗАЯВЛЯЮТЬ ВСІ УЧАСНИКИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ, КРІМ ПР Зараз в Україні з`явилася величезна кількість міжнародних спостерігачів з чисто російськими прізвищами, які кажуть, що вони «не дадуть дискредитувати вибори в Україні».

Громадяни України самі оцінять, як пройшли вибори. Є спостерігачі, які кажуть, що ніхто не стояв у чергах, що в Білій Церкві бюлетені не викидали з вікна, що не було «пробних» бюлетенів, а «Батьківщину» не пустили на вибори цілком «демократично» в найбільш рейтингових для неї регіонах. І все це, стверджують буцімто спостерігачі, є ознакою демократичності виборів. Може, вони мають право на такі думки? Але при цьому кожний з нас має право оцінити правдивість або брехливість таких спостерігачів.

Є одна особливість виборів. Це перші вибори за останні п`ять років, коли про масові фальсифікації заявляють усі учасники виборчого процесу, крім правлячої партії.

«Сильна Україна», яку очолює віце-прем`єр, говорить про фальсифікації, Компартія, яка теж при владі, заявляє про шалені фальсифікації. Я вже не кажу про опозиційні партії. Усі говорять, що застосовувався адмінресурс.

Які найболючіші точки кампанії для «Батьківщини»?

Київська і Львівська області, Тернопіль, Луганськ, де нас просто не допустили до виборів... Ця найболючіші точки і наші, і наших виборців.

ЯКЩО МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО БЛАГОСЛОВИТЬ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ, ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ ЗАКІНЧИЛАСЯ Учора почула, як голова, здається, Луганської ТВК, сказав: ми не зняли з виборів депутатів від лже-«Батьківщини», оскільки обласна конференція партії відкликала їх після того, як вони були зареєстровані. Тобто керівництву партії відповіли так: даруйте, але якщо вони перші сказали, що вони кандидати від «Батьківщини», значить, ми вам не віримо.

Це не перша і, на жаль, не єдина «нісенітна» аргументація, яку ми чуємо відносно партійних клонів впродовж чотирьох місяців. Саме стільки часу ми боремося з цим явищем. Партія регіонів придумала собі тезу, мовляв, це «розбірки» в БЮТ. Даруйте, це не розбірки в БЮТ, це боротьба БЮТ з українськими судами і Міністерством юстиції, яке всупереч закону привласнило собі право вирішувати, хто є керівником тієї чи іншої партійної організації «Батьківщини». Немає жодного українського закону, який би говорив, що Мінюст має право реєструвати якісь зміни в керівному складі політпартій. Вони просто ведуть реєстр і беруть до уваги ту інформацію, яку надають політичні партії про своє керівництво.

У відповідь на аргумент, що це «внутрішні розбірки «Батьківщини», я можу сказати: чотири рази ми проводили обласні конференції «Батьківщини». Останню з них проводила особисто Юлія Володимирівна, ми запросили журналістів, представників дипмісій і посольств, які бачили, як це все проходить. І лише через два тижні Мін’юст зареєстрував головою Київської парторганізації Костянтина Бондарьова, розуміючи, що їм нікуди дітися. При цьому ТВК до останнього дня намагалася не знімати з реєстрації списки партії, які до «Батьківщине» не мають ніякого стосунку.

Те саме, нагадаю, відбувалося в Печерському суді. Там раптом з`являються два позови. Один за підписом Володимира Майбоженка, який назвався головою київської партійної організації, другий, – Івана Деньковича, який чомусь вирішив, що він очолює львівську організацію. Чомусь позови зайшли за один день, за один день були розписані головою, за один день потрапили до судді, який сидить в іншому приміщенні. Цей суддя за один день позови задовольнив і дозволив їм складати виборчі списки. Така робота судів не проблема «Батьківщини», такі суди – проблема держави.

В Україні відсутній механізм оголошення виборів місцевого самоврядування недійсними. Як ви захищатимете своїх депутатів?

Згоден, такий механізм справді відсутній. Відсутність права оголосити вибори недійсними – це механізм, закладений правлячою партією як можливість уникнення відповідальності за фальсифікації. Хоча для нормальної людини зрозуміло, якщо найбільша опозиційна політична партія не змогла взяти участі у виборах, то до цієї ради потрібно проводити повторні вибори.

Але у нас є ряд можливостей. Одні лежать в юридичній площині, інші в політичній. Ми все одно звертатимемося до судів. Хай суди ухвалюють ті рішення, які вважають потрібним ухвалити. Рішення судів, які не визнають фальсифікацій, стане проблемою держави, яка забезпечує таке правосуддя.

Я не виключаю звернення в неукраїнські юридичні інстанції.

Якщо говорити про політику, то ми повинні підтвердити, що ці вибори пройшли з грубими порушеннями закону. Ці вибори у жодному разі не можна визнавати ні демократичними, ні цивілізованими, ні коректними, ні нормальними в розумінні нормальних країн. І найбільша небезпека в тому, що на цих виборах діюча влада відпрацьовувала механізми всіх подальших виборів. Якщо вони одержать якусь мовчазну згоду українського і міжнародного співтовариств і зрозуміють, що їм благословили ці вибори, дозволивши використовувати фальсифікації надалі, то, на мою думку, демократія в Україні закінчиться. Тоді виборів в Україні не буде.

Розмовляла Маша Міщенко