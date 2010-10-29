Турчинов дослідив, що право на друк бюлетенів мають лише 4 друкарні з 487

Перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що лише 1% друкарень, де виготовлялися виборчі бюлетені, мав законне право це робити.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами О.ТУРЧИНОВА, після того, як у ряді регіонів були виявлені факти друку необлікованих бюлетенів, активісти “Батьківщини” провели перевірку, яким чином в Україні дотримуються виборчого законодавства щодо друку бюлетенів.

Він нагадав, що відповідно до ч. 2 ст. 66 закону про місцеві вибори, виборчі бюлетені є документами суворої звітності. “Українське законодавство чітко регламентує, як і де друкуються ті документи, які мають таку позицію, як документи суворої звітності”, - сказав він. О.ТУРЧИНОВ зауважив, що п. 17 ст. 9 закону про ліцензування певних видів господарської діяльності чітко фіксує, що ліцензуванню підлягає в обов’язковому порядку виготовлення цінних паперів і документів суворої звітності. Крім того, додав він, згідно з постановою Кабінету міністрів, документи суворої звітності мають друкуватися на спеціалізованих підприємствах, які охороняються органами внутрішніх справ.

О.ТУРЧИНОВ зауважив, що згідно з проведеною перевіркою, вдалося з’ясувати, що бюлетені друкувалися на 487 поліграфічних підприємствах. При цьому, сказав він, лише 30 з них заявили, що мають ліцензію на виготовлення документів суворої звітності.

“Водночас, сайт Міністерства фінансів підтверджує наявність таких ліцензій лише у 4 друкарень, що становить менше 1% від загальної кількості друкарень, що виготовляють документи”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його переконання, це говорить про те, що “замість документів суворої звітності нам пропонують забезпечувати голосування чимось, схожим на туалетний папір, який можна дістати, який можна купити або самим виготовити”.