Підприємці на Майдані: Нас будуть боятися, хай влада тремтить! (фоторепортаж)

Незважаючи на те, що автобуси до Києва не пускали, сцену монтувати заважали , тисячі підприємців з усіх регіонів України знову у Києві. Вони заполонили Майдан Незалежності і перекрили Хрещатик. Протест проти Податкового кодексу набирає сили.

У перших рядах – люди з чорними жалобними пов’язками на голові з написом “Безробітний”. Подекуди поховальні вінки як символи майбутнього малого і середнього бізнесу в разі “благословення” Податкового кодексу президентом Януковичем.

– Схід і Захід разом саме зараз, а не у 2004, – лунає зі сцени.

І натовп заходиться схвальним гулом.

– ... Треба робити революцію, яка нарешті дасть результат! – закликають підприємці.

– На нас спихнули всі біди держави: і малі зарплати, і малі пенсії, але то ж насправді не так, – скаржиться учасник мітингу Володимир Дорош. – Ми створюємо робочі місця, думаємо, як звести кінці з кінцями і сплатити податки. І ми хочемо платити. Але щоб цей податок був простий. Сплатив – і не трусився з ранку до вечора, коли до тебе прийде податківець, від якого буде залежати: чи будеш завтра працювати, чи ні. Ми як ніхто зацікавлені у стабільності нашої держави. Ми не хочемо їхати працювати за кордон і створювати там нові робочі місця, ось чому ми сьогодні тут. А Податковий кодекс – це нищення мільйонів робочих місць. І ми хочемо, що Президент нарешті почув підприємців.

– Так президент поїхав до Брюсселю...

– У будь-якому разі у нього досить помічників і заступників, які можуть йому передати наші умови і вимоги.

Біля сцени з’являється Арсеній Яценюк, лідер “Фронту змін”.

– Сьогоднішній день дуже символічний з огляду на те, як люди захищають свої права, – ділиться Яценюк з пресою. – Цього давно не було, коли мітинги не купують за гроші. Це справжнє волевиявлення, справжня свобода, напевно, перший раз після 2004 року.

В цей час організатори акції протесту повідомляють, що міліція не пустила до Києва 140 автобусів з потенційними мітингувальниками з різних регіонів.

– Кіровоградщина, яка їхала автобусами, їх зараз перепинили міліцейськими автомобілями і забрали документи! – вигукує зі сцени представник автоперевізників. – Ганьба! Ганьба такій міліції!

– Ганьба! – підхоплює юрба!

– Але вони все одно будуть їхати, незважаючи на перешкоди, – запевняє оратор. – Таксисти ведуть колони. Їх бояться. І нас будуть боятися! Хай влада тремтить!

– ... У бютівців сто карток, у мене одна. Що ми можемо зараз зробити?.. – пояснює у приватній бесіді якомусь підприємцю Яценюк. – Революцію 2004 року, вибачте, просрали, тож зараз залишається сподіватися лише на вас...

– Десятки і сотні тисяч людей зараз на майданах у Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові. Вони не змогли під’їхати, але вони з нами, – лунає в мікрофон. – Ще багато людей підтримують нас з вами. Але їх залякали, вони стоять і працюють, вони змушені працювати, їм сказали: “Якщо ви вийдете, ми вас виженемо з ринків, з торгових наметів, з торгівельних центрів”. Вони – нещасні люди. Вони не можуть до нас приєднатися. Але ми всі разом повинні йти. У відставку всіх! Всю цю владу у відставку! Влада нас не чує! Ми повинні змусити її почути нас – це єдиний шанс вижити. Ганьба цій владі!

– Ганьба! Ганьба! – скандує натовп.

До підприємців нарешті виходить Яценюк і зізнається, як в тяжкі часи торгував на Чернівецькому базарі.

– Привіт, підприємці!... Я пригадую 90-ті роки, коли в Україні не було нічого. Я сам стояв на базарі у місті Чернівці і торгував різним-різним тільки для того, щоб прогодувати сім’ю, своїх батьків, які працювали у Чернівецькому університеті. Я вам хочу низько вклонитися за те, що ви боретеся. Ви великі молодці!

У цей час біля сцени з’являється бютівка Наталія Королевська і займає стартову позицію на шляху до трибуни.

Позачергові виступи політиків не подобаються пересічним підприємцям.

– Чому ви її без черги пускаєте? Вона що не може 5 хвилин тут постояти? – обурюється міцненька пані, звертаючись до охорони сцени.

– Жіночко, тут є координатори, є регламент, – заспокоюють її охоронці.

– Я тут цілий ранок стою. Я все одно виступлю!

Наталія Королевська у білому пальті, привітавшись з Яценюком, таки змінює його на сцені.

– Сьогодні ви зібралися тут сказати ні “беспредєлу” чиновників, сказати ні перетворенню країни в один великий завод, – розпочала промову Королевська. - Вони жадібні і безжалісні, і принцип у них – змусити, залякати, забрати... Сьогодні від Харкова до Ужгорода, від Луганська і до Львова - всі побачили реальне обличчя влади...

У цей час учасники акції під сценою клеять портрети Азарова і Бродського у “чорну книгу” з написом ГКЧП. На останній сторінці вже записані прізвища всіх депутатів по фракціях, які голосували за Податковий кодекс.

Скандального нардепа Олега Ляшка на сцену пускати не хотіли.

"Тут стоять звичайні люди, кожен з них хоче виступити. Майте совість, депутат Ляшко, не штовхайте людей, для чого ви це робите?" – звернулися до Ляшка організатори, але врешті решт дозволили вийти, наголосивши, що “це востаннє”.

Мікрофон потрапляє у руки відомої правозахисниці Тетяни Монтян.

– Хто б перед вами не виступав з політиків, питайте: а що їм заважало, коли вони були при владі, зробити для вас щось хороше? Якщо хтось забув, та сила, яка зараз не при владі, не далі як рік тому нагинала нас платити в пенсійний фонд. Невже ви це забули? Але справа не в тому, куди платяться податки і скільки їх платиться. Питання в тому, куди вони витрачаються. Доки не буде прозорості у витрачанні податків, які платяться, ніякі податки платитися не повинні! З якого переляку ви повинні, забираючи шматок хліба з рота у своїх дітей, сплачувати газонокосарки за 500 тисяч, які вони нещодавно купили? Ви що, багатші за Януковича? Ви йому дозволяли купувати гвинтокрил за 17 мільйонів? Якщо навіть Обама літає на гвинтокрилі за 5 мільйонів...

– Сьогодні на площах Сімферополя, Красноперекопська, Керчі тисячі підприємців разом з нами, вони чують нас, – звернувся до натовпу підприємець з Криму, якому випала честь зачитати вимоги до Президента Януковича. – Сьогодні ми оголосимо план дій. Ми не поїдемо додому просто так. Після цих дій влада, очевидно, дрогне, а ті, хто стоїть за нею, будуть кожного тижня ставати на мільярд біднішими. “Президенту України від імені 2,5 мільйонів приватних підприємців і найманих працівників з 221 міста України – вимагаємо ветувати Податковий кодекс України”…

Серед інших вимог підприємців – за «злочин проти малого бізнесу та середнього класу, задокументований у Податковому кодексі”, відправити у відставку його авторів – Азарова, Тігіпка та Бродського.

Кількатисячною колоною представники малого і середнього бізнесу вирушають на Банкову, щоб вручити свої вимоги до президента. Але навіть пересічні учасники акції вже знають, що “Янукович десь у Брюсселі”.

Хоча адміністрація залишилася без Президента, охорону тут тільки посилили. Вже зранку на Банкову підігнали кілька десятків мікроавтобусів з тонованими вікнами і міліціянтами всередині. Вулицю Лютеранську, частину Круглоуніверситетської і Банкову одразу за Спілкою письменників перекрили металевими парканами, а позаду поставили щільні кордони правоохоронців.

Учасники акції протесту передають в АП свої вимоги. Документ формально зареєстровано, та за словами Королевської, наразі в Адміністрації немає людей, уповноважених вести переговори з учасниками акції і розглядати їхні вимоги. Але мітингувальники непохитні – до 18.00 вони очікують відповіді від АП і продовжують мерзнути на Майдані.

Під вечір на Майдан Незалежності вийшла і лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко.

“Наше з вами завдання – якщо вони підпишуть Податковий кодекс і Президент поставить свій підпис – нам треба діяти, не втрачаючи жодного дня. І це значить, що в той же день, як тільки Президент підпише Податковий кодекс, ми почнемо збирати підписи за дострокові вибори Президента і Верховної Ради”, – наголосила опозиціонерка.

Вона нагадала, що для проведення референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати 3 млн. підписів, і запевнила, що її політична команда надасть усю необхідну допомогу в цьому процесі.

...А поки підприємці все ще розраховують на вето Президента, “батько” Податкового кодексу Азаров розповідає бельгійцям, що цей документ є “найліберальнішим у Європі”, а сам Янукович на прес-конференції у Брюсселі обіцяє зустрітися з підприємцями - і додає "так, як вони хочуть, на 100% такого не буде".

Анна Ященко

Фото УНІАН