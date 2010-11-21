КУПР заявляє, що міліція перешкоджає ставити сцену на Майдані

Правоохоронні органи перешкоджають встановленню сцени на Майдані Незалежності у Києві для проведення 22 листопада акції протесту підприємців. Про це повідомили активісти Коаліції учасників Помаранчевої Революції (КУПР).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КУПР, відповідно до поданої в Київську міську державну адміністрацію заявки, активісти намагаються встановити на Майдані конструкцію сцени та звукопідсилювальну апаратуру.

"Незважаючи на те, що їхні дії є абсолютно легальними, працівники правоохоронних органів перешкоджають вивантаженню і встановленню КУПРівцями конструкцій та апаратури", - зазначається в заяві.

За інформацією КУПР, на Майдан Незалежності прибуло 7 автобусів з бійцями підрозділу "Беркут".