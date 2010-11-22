На сцену Майдану не хотіли пускати Ляшка, але він пробився

Активісти протесту проти Податкового кодексу ледь не пустили на сцену депутата БЮТ Олега Ляшка.

Так організатор акції зі сцени заявив, що Ляшко намагається пробитися на сцену насильно.

"Тут стоять звичайні люди, кожен з них хоче виступити. Майте совість, депутат Ляшко, не штовхайте людей, для чого ви це робите?" - зазначив організатор.

"Наша акція аполітична. Кожен виступає за себе. Ми не дозволимо очолювати нас", - заявив він.

Водночас пізніше він провів голосування. Люди висловились негативно, та все ж таки Ляшку дозволили виступати зі сцени.

"Пане Ляшко, вийдіть на сцену, але це востаннє", - зазначив організатор.

"Нам пропонують різні політичні сили лягати під їхнє крило. Але цього не буде! Ми отримуємо допомогу від політичних сил, але під когось лягати не будемо", - заявили активісти зі сцени.

Українська правда