Коаліція просить КСУ об`єднати справи про укази Ющенка від 2-го і 26 квітня

До Конституційного суду України подано клопотання про об`єднання розгляду двох справ – щодо указу Президента України про дострокові вибори від 2 і від 26 квітня. Про це напередодні повідомив РБК-Українапредставник Верховної Ради в КСУ, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко. За його словами, суд повинен розглянути це клопотання "у понеділок".

В той же час, представник ВР в КСУ сказав, що йому невідомо, чи прийняв Суд рішення про закриття провадження у справі про конституційність указу Президента від 2 квітня.

У свою чергу, постійний представник Кабінету міністрів у КСУ Василь Німченко заявив РБК-Україна, що вчора провадження у справі закрито не було, оскільки у разі закриття провадження у справі необхідного було б запросити представників сторін і оголосити їм це рішення. Коментуючи подане клопотання щодо об`єднання двох справ, він відзначив, що це цілком можливо з точки зору закону про КСУ і регламенту КСУ.

У свою чергу, джерело в самому Суді заявило РБК-Україна, що в даному випадку об`єднання розгляду двох справ неможливо. За його словами, указ президента від 26 квітня скасовує попередній - від 2 квітня - тому шанси на задоволення клопотання виглядають украй низькими. КСУ може і уповноважений розглядати тільки чинні нормативно-правові та правові акти відповідних органів. Єдине виключення – міжнародні договори: КСУ може розглядати такий документ, якщо його вже підписано, але ще не ратифіковано ВР. Тільки у такому разі Суд може розглядати документ, який не набув чинності, підкреслило джерело.

Відзначимо, що коаліція наполягає на вердикті Конституційного суду щодо указу президента від 2 квітня, інакше, за словами прем`єр-міністра України Віктора Януковича, рішення про проведення виборів потрібно приймати в результаті політичних переговорів. Натомість, у зв`язку з новим указом Віктора Ющенка, згідно з яким вказаний документ визнаний таким, що втратив чинність, провадження у даній справі "заходить у безвихідь". Нагадаємо, що 27 квітня до КС поступило нове подання від 160 народних депутатів щодо указу глави держави від 26 квітня, яке, за словами голови ВР Олександра Мороза, вже прийнято у провадження. Проте, і цей процес, а відповідно криза, можуть затягнутися на невизначений час.

Напередодні, виступаючи на мітингу опозиції в Києві, глава держави ще раз підкреслив, що вибори у Верховну Раду відбудуться. "Я маю достатньо засобів для проведення виборів, я подолаю будь-який саботаж. Найближчим часом я оприлюдню рішення, яке гарантуватиме спокійне і належне голосування на дострокових виборах до парламенту", - відзначив В.Ющенко.

Президент України також підкреслив, що не піде на "обнулений" варіант, згідно з яким він анулює свій указ, а уряд і Верховна рада анулюють свої постанови. В той же час він відзначив, що великою помилкою прем`єр-міністра і коаліції є те, що вони відмовилися від політичного діалогу. "Вони викинули в смітник Універсал, посміялися над ним. Сьогодні дії з їхнього боку засвідчують одне - той склад Верховної Ради, який був, та більшість не потребували національного діалогу", - сказав також В.Ющенко.

Тим часом, на думку аналітиків, не виключено, що незабаром може з`явитися ще один указ В.Ющенка про нову дату виборів, пише "Дзеркало тижня". Це обумовлено тим, що ЦВК не може працювати через відсутність кворуму, уряд відмовляється виділяти кошти на проведення виборів, а переговори між коаліцією і опозицією поки що ні до чого не призвели.