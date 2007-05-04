Кисельов хоче лишити опозиційних депутатів без даху, грошей і транспорту

Заступник керівника фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ пропонує позбавити опозиційних народних депутатів, які не беруть участі у роботі парламенту, зарплат, службових автомобілів та проживання в готелі за рахунок Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту V скликання.

В.КИСЕЛЬОВ запропонував голові ВР V скликання Олександру МОРОЗУ дати доручення Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розглянути питання щодо позбавлення цих депутатів зарплат та інших пільг, якими вони користуються «незаконно, не виконуючи повноважень депутата, не беручи участь у роботі Верховної Ради».

За словами В.КИСЕЛЬОВА, народні депутати від опозиції не беруть участі у засіданнях парламенту, у роботі комітетів, «але справно при цьому отримують заробітну плату, користуються автотранспортом, користуються послугами готелю».