Гриценко пропонує додати один пункт у пакет домовленостей коаліції та опозиції

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує коаліції та опозиції в пакет домовленостей внести пункт щодо проведення міжнародних навчань на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам на житомирському полігоні.

«Такі навчання вкрай необхідні, якщо їх не буде, це буде другий рік втрат для нашої армії, буде жаль, що армія стає заручником політичної ситуації», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що можливість використання Збройних сил України за кордоном передбачена українським законодавством, і українські підрозділи представлені у ряді миротворчих місій, до яких необхідно готуватись.

Він зазначив, що навчання з бельгійськими військовими, які заплановані були на травень, перенесені, а решта навчань поки що залишається у плані бойової підготовки військ.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив своїм указом план проведення міжнародних навчань. В цілому планується провести 14 навчань, з них 5 - на території України: українсько-російське навчання сил з Протиповітряної оборони у квітні; українсько-бельгійське тактичне навчання у травні - липні 2007 року; у липні – серпні 2007 року планувалося навчання “Репід Трайдент - 2007”; у липні - серпні “Сі Бриз - 2007”; у липні - вересні 2007 року - навчання “Комбайн Еффорт – 2007”.

6 квітня Верховна Рада ухвалила закон, яким надала дозвіл на допуск військових підрозділів іноземних держав для проведення навчань на території України у 2007 році.

Водночас 12 квітня міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що цей закон не підписаний Президентом з огляду на рішення про дострокове припинення повноважень (парламенту). Згідно із Конституцією, закон може підписати голова Верховної Ради через 15 діб, тобто 22 квітня, сказав А.ГРИЦЕНКО. «Голова ВР, очевидно, підпише цей закон, і він вступить у дію», - зазначив тоді міністр.

15 травня директор Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства оборони України Іван АНДРОСЕНКО повідомив, що Міноборони веде переговори про перенесення на пізніші терміни або переформатування міжнародних навчань, які планувалося провести на території України.

Він підкреслив, що це пов’язано зі складною політичною ситуацією в Україні та тим, що іноземні підрозділи, які мали брати участь у навчаннях, залучені до антитерористичних операцій в Афганістані та інших країнах.

Зокрема, І.АНДРОСЕНКО зазначив, що українсько-бельгійське навчання планується перенести на пізнішу дату. Міжнародне навчання «Сі Бриз» буде проведено на території України як командно-штабне, а його морська фаза буде проведена поза територіальними водами України.

Також І.АНДРОСЕНКО зазначив, що фахівці та юристи Міноборони розглядають питання скорочення процедури надання допуску іноземним підрозділам проводити навчання на території України.