Ющенко наскаржився Солані, що Янукович може порушити домовленості

16:26, 18 травня 2007
Політика
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Телефоном поговорили про дострокові вибори

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО і Генеральний секретар Ради ЄС – Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Хав’єр СОЛАНА вважають, що в Україні для забезпечення економічного розвитку необхідно якнайшвидше провести дострокові парламентські вибори.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови В.ЮЩЕНКА з Х.СОЛАНОЮ, у ході якої вони обговорили політичну ситуацію в Україні.

Президент поінформував свого співрозмовника про стан переговорного процесу з прем’єр-міністром щодо виходу з парламентської кризи. Він висловив занепокоєння спробами піддати ревізії політичні домовленості від 4 травня щодо якнайшвидшого проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

В.ЮЩЕНКО та Х.СОЛАНА погодилися, що Україна здатна продемонструвати демократичну зрілість і власними силами знайти вихід з парламентсько-політичної кризи. Вони також зійшлися на тому, що для забезпечення стабільного економічного розвитку України необхідно якнайшвидше провести дострокові вибори до парламенту.

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