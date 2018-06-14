Чим обернеться для України японська катастрофа

Представники українського офісу Canon на запити не відповіли... Експерти прогнозують, що мікросхеми пам’яті подорожчають... Чи стане Японія для України експортером шанобливого ставлення до людського життя?..

Світ п’ятий день спостерігає за подіями в Японії. Захоплюється мужністюі зібраністю японців підраховує збитки, прогнозує терміни відновлення японської економіки та уважно стежать за тим, як поводяться атомні реактори.

Поки що Японія справляється із наслідками катастрофи, демонструє гнучкість економіки й підготовленість суспільства. Вона далеко від України, але в цьому глобалізованому світі ми серйозно пов`язані. Ринками, контрактами, угодами.

Які ж можуть наслідки для України японського землетрусу?

Японські автомобілі і техніка

Українці активно купували автомобілі японського виробництва. Тож коли автогіганти Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. і Nissan Motor Co. оголосили в суботу про тимчасове припинення роботи своїх заводів у Японії через складнощі із забезпеченням автомобільними запчастинами, то ми вирішили зв’язатися з ділерами японських машин в Україні та оглядачами автомобільного ринку.

Керівник прес-служби компанії “Субару Україна” Деніс Лось у коментарі УНІАН сказав, що вчора вони отримали лист із Японії від материнської компанії “Субару Фуджі Хеві” Fuji Heavy Industries про те, що ані персонал, ані виробництво не постраждали від землетрусу та цунамі. Тож, на переконання пана Лося, українські власники Subaru можуть не хвилюватися: у будь-якому разі в Україні є запас запчастин на кілька місяців. Також Subaru в Європі мають великі резерви. Практично те саме повторили представник прес-служби українського Nissan Володимир Іванов.

Оглядач автомобільного ринку Володимир Яремчук переконаний, що події в Японії не вплинуть на ціну японських авто. “Автомобільне виробництво, - сказав експерт, - розташоване дисперсно, по всій Європі. Це стосується всіх великих концернів, зокрема Honda, і Toyota, котрі є одними з найбільших гравців на ринках світу. Тому споживач жодним чином не відчує якогось дефіциту. За умов конкуренції, я не припускаю можливості подорожчання автомобілів чи послуг. Зараз на кожну модель машини припадає п’ять моделей конкуруючих компаній. Ніхто за таких умов не підніматиме ціну”.

Ще один канонічний японський продукт – фототехніка. Ми додзвонилися до російського офісу виробника фототехніки Nikon (український офіс є підрозділом російського представництва). Спеціаліст у зв’язках із громадськістю Володимир Волков стверджує, що частково постраждали заводи з виробництва фотокамер в Точиго та Сендаї.

“Виробництва компактних та дзеркальних камер Nikon розташоване в Таїланді й Китаї, тому не думаю, що споживач якось відчує дефіцит камер, – каже Володимир Волков. – А щодо професійної техніки, є певний розподіл: щось виробляється в Таїланді, щось у Японії. Але професійна техніка – це штучний товар, її продаж залежить від багатьох факторів... Зараз наша компанія жертвує кошти на Червоний хрест та допомогу людям”.

Попри оптимістичні настрої менеджменту компаній, мусимо зазначити, що на форумах фотографів панує скепсис. Преса теж пише про майже зруйновані заводи професійної топової техніки, журналісти сумніваються, що вцілили заводи, які виготовляють топову оптику та прогнозують подорожчанняпрофесійних камер.

Світові ЗМІ дають різні відомості. Одні повідомляють, що компанія Canon, ще один великий виробник фотоапаратів, оголосила, ніби її заводам не завдано шкоди, що зупинило б випуск продукції. Інші стверджують, Canon згорнув виробництво. Утім, представники українського офісу Canon на запити УНІАН не відповіли.

Sony повідомила про евакуацію шести своїх заводів, які виробляють електронні компоненти. Panasonik згорнула виробництво на кількох заводах, де вироблялися аудіотовари, фотокамери та електронні компоненти.

Ми поцікавилися питанням, чи вплине на український ринок згортання виробництва мікроелектроніки, зокрема електронної пам’яті (чипів та флеш-пам’яті) та компонентів для рідкокристалічних дисплеїв мобільних пристроїв. Українські фахівці не беруться прогнозувати, як це вплине на нашого споживача.

Проте іноземні експерти прогнозують, що мікросхеми пам’яті однозначно подорожчають.

Атомна енергетика

Після серії вибухів на АЕС Японії у низці країн (особливо із сильним російським лобі) почалися демонстрації проти розвитку атомної енергетики. Навіть Вселенський патріарх Варфоломій висловився: закликав взагалі закрити АЕС. Керівництво ООН та МАГАТЕ запропонували скликатисаміт з ядерної безпеки в Києві.

Водночас українські фахівці оцінюють атомні станції в Японії як надійні, українську атомну енергетику – як перспективну.

Зокрема, науковець Інституту ядерних досліджень НАН України Анатолій Шведов вважає, що “будь-які порівняння з Чорнобилем некоректні”. “Це в принципі різні реактори, - сказав він. - Чорнобильський реактор зібрано з блоків, а Японія виробляє корпусні водоводяні реактори з єдиним контуром охолодження. Це інший тип конструкції, інша схема відведення тепла. Ані реактори, ані конструкції не були зруйновані, просто була порушена система охолодження. Реактори ж цілі. Японська атомна енергетика підтвердила свою життєспроможність. А щодо аварії, то був землетрус у 9 балів і цунамі - і нічого. Вибухи на станціях – це проблема активності землі та розлому, на якому перебуває Японія, а не атомних станцій. Підкреслю, у Японії нема ядерної аварії. Там стався вибух водню, який накопичився при роботі реакторів. Коли система охолодження була порушена, то реактори охолоджували морською водою. Це не ядерні вибухи. Це локальні аварії, лякати радіоактивністю нема чого, бо активність залишилася в зоні. Усі розмови про закриття атомних станцій після вибухів на Фукусімі – це політичні спекуляції. Дякувати Богові, що там не вибухнули хімічні підприємства. Від них небезпека була б більша”.

У свою чергу, провідний експерт Центру Разумкова Сергій Дяченко вважає, що “вибухи в Японії ніяк не відіб’ються на розвитку вітчизняної атомної енергетики”.

“Німці завжди підозріло ставилися до атомної галузі, але Україна радикальних кроків робити не буде, – сказав експерт. – На мій погляд, головний висновок, який зробили фахівці-атомники, - реактори першого покоління по завершенню терміну експлуатації слід змінювати, незалежно від того, якого вони типу, бо на них часто неможливо, або надто дорого встановити сучасні системи безпеки. Ще один висновок: атомні станції в Японії встояли, не сталося вибуху та розгерметизації. МАГАТЕ підтвердила, що японська аварія не стала другим Чорнобилем. Голова українського Енергоатому Юрій Недашковський видав наказ щодо перевірка систем безпеки на АЕС. Розроблятимуться нові системи безпеки, які встановлюватимуться на наявні реактори. Серйозних підстав для денонсації угод щодо добудови двох реакторів на Хмельницькій АЕС не бачу. Але нинішні події можуть суттєво вплинути на проект. Перш за все це стосується вимог до систем безпеки цих реакторів.”.

Спільні проекти

Україна та Японія має низку спільних проектів.

Зокрема, у січні під час візиту пана Януковича в Токіо було укладено угоду про надання тією країною кредиту у 8 млрд. ієн (800 мільйонів гривень). Відповідна кредитна угода була підписана між Японським банком міжнародного співробітництва та Укрексімбанком. Гроші мали спрямовуватися на сприяння експорту товарів та послуг з Японії та на економічний розвиток України.

Ми звернулися в Укрексімбанк, аби нам прокоментували перспективи угоди. Поки що відповіді не надійшло.

Цікаво як складеться доля ще одного великого українсько-японського проекту. Ідеться про будівництво енергокомплексу в Севастополі на зелені інвестиції, передбачені т.зв. Кіотським протоколом. Нагадаємо, що у бухті Камишова до 2013 року планувалося на “зелені інвестиції” Японії звести на базі теплонасосної та когенераційних установок новий енергокомплекс. Радник Кримського губернатора з питань інвестицій Ігор Здор, до якого нам удалося додзвонитися, вважає, що відповіді на запитання про перспективи проекту немає. “У нас немає відповіді на це питання. Доки не буде офіційних заяв, ми не маємо інформації для аналізу”.

І вже зовсім незручно запитувати, чи створюватиметься українсько-японський Центр знань та впровадження інноваційних технологій управління фінансовими проектами на базі японських розробок, про що заявляли в лютому, після візиту української делегації в Токіо.

...Коли ми телефонували в українські представництва японських корпорацій, представляючись пресою, насамперед нам повідомляли головне: “Співробітники компаній та члени їх родин не постраждали”. А вже потім говорили про зруйноване виробництво.

Людське життя для японців – передусім...

Дуже хотілось би, щоб Японія, якомога швидше відновивши свої виробничі потужності, стала для України експортером не лише найкращих у світі товарів, а й свого шанобливого ставлення до найвищої цінності – життя людини.

Олена Мігачова