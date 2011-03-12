07.31 На АЕС Фукусіма-1 підвищився рівень радіації

Співробітників, які здійснюють роботи на АЕС "Фукусіма-1", відведено в безпечне місце через підвищення рівня радіації в межах станції, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Кіодо і японське Агентство з атомної безпеки.

Як повідомили представники агентства раніше на прес-конференції, рівень радіації в межах території станції стрибає - то знижується, то підвищується.

За годину, після того, як був зафіксований спад високого рівня радіації, співробітникам дозволили повернутися на свої робочі місця, повідомляє Reuters.

Після землетрусу через вихід з ладу систем охолодження був введений режим надзвичайної ситуації на АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2".

Починаючи з суботи, на АЕС "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках і пожежа на четвертому енергоблоці. Фахівцям довелося стравлювати пару і закачувати в реактори морську воду, проте через відмову насосів рівень охолоджувальної рідини не вдається тримати на необхідному для охолодження паливних стрижнів рівні.

У понеділок вода повністю перестала закривати паливні збірки, що створило загрозу їх плавлення. У вівторок компанія-оператор TEPCO повідомила, що рівень охолоджувальної рідини в другому реакторі поступово піднімається. В результаті аварії рівень радіаційного фону в районі станції значно підвищився, що змусило владу почати евакуацію людей із зони радіусом 20 кілометрів. Польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів заборонені.

15 БЕРЕЗНЯ

18:05 Рівень радіації на четвертому реакторі "Фукусіма-1" небезпечний для здоров`я

Рівень радіаційного фону після пожежі на четвертому реакторі японської АЕС "Фукусіма-1" може загрожувати здоров`ю населення.

Про це міністр закордонних справ Японії Такзакі МАЦУМОТО заявив під час прес-конференції, яка пройшла після закінчення зустрічі глав МЗС "великої вісімки" у Парижі, передає РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

"На четвертому реакторі (АЕС "Фукусіма-1") була пожежа, радіаційний фон (у районі АЕС) може бути небезпечний для здоров`я людей", - сказав міністр.

"Щодо третього реактора, ми намагаємося охолодити його, і ми попросили населення, що знаходиться в районі 20 кілометрів від АЕС, евакуюватися, а тих, хто живе на відстані 30 кілометрів, не виходити з будинків. Ситуація, як і раніше, складна. Ми робимо все можливе, щоб розв`язати цю проблему", - додав Т.МАЦУМОТО.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 9,0 стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Епіцентр землетрусу знаходився за 373 кілометрів на північний схід від Токіо на глибині 24 кілометри. Невдовзі у тому самому районі сталося ще кілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0. За уточненими даними, число загиблих і зниклих безвісти при руйнівному землетрусі перевищило 10 тисяч осіб.

Після землетрусу через вихід з ладу систем охолодження було введено режим надзвичайної ситуації на АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2", які розміщено у сильно потерпілій від підземних поштовхів і цунамі префектурі Міягі. Починаючи з суботи, на АЕС "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках і пожежа на четвертому енергоблоці. Рівень радіаційного фону у районі станції і на території префектур Фукусіма і Ібаракі значно підвищився.

13:56 У зруйнованій землетрусом і цунамі Японії прокинувся вулкан

Вулкан Сінмое прокинувся після тимчасового затишшя на південному заході Японії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Джихан.

У повітря на висоту до чотирьох кілометрів летять попіл і каміння. Фахівці присвоїли вулканічній активності три з п`яти балів за шкалою небезпеки.

Влада префектури Міядзакі, де розташований вулкан, закликає жителів триматися якнайдалі від Сінмое. З небезпечної зони евакуювали людей.

Сінмое знаходиться за 1500 кілометрів від району землетрусу. Від початку цього року він вивергався більше десяти разів. Фахівці ще не встановили напевно, чи став причиною виверження вулкана найсильніший в історії країни землетрус і цунамі, яке послідувало за ним.

10.39 П`ятий і шостий реактори АЕС «Фукусіма-1» почали нагріватися

Температура п`ятого і шостого реакторів аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" "трохи підвищується", повідомило у вівторок агентство Кіодо з посиланням на генерального секретаря уряду Японії Юкіо Едано.

"Незначне підвищення температури. На це необхідно звернути увагу", - сказав він на прес-конференції.

За даними Кіодо, мають місце збої в роботі системи охолодження реакторів.

9:30 Пожежу в сховищі ядерних відходів на АЕС "Фукусіма-1" погасили

Пожежа в сховищі відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на аварійній японській АЕС "Фукусіма-1" вже погасили, передає у вівторок агентство Рейтер з посиланням на одержану Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) інформацію з Токіо.

Раніше агентство повідомило про пожежу в резервуарі для ВЯП на четвертому енергоблоці, який на станції також виконує функції сховища відпрацьованих відходів. У вівторок під час ліквідації пожежі на даному блоці, що завершилася приблизно до 11.00 за місцевим часом, генсек уряду Японії Юкіо Едано заявляв, що влада країни відкидає можливість займання ВЯП, що знаходиться в сховищі.

За даними МАГАТЕ, в результаті пожежі, яка була викликана вибухом водню, що скупчився в блоці, стався витік радіації в атмосферу, повідомляє РІА «Новости».

05:13 На четвертому блоці АЕС "Фукусіма-1" - пожежа і викид радіації

Через пожежу на четвертому блоці АЕС "Фукусіма-1" стався викид радіації, сказав прем`єр-міністр Наото Кан в екстреному телезверненні до народу: "Через вибухи водню й пожежі на четвертому блоці АЕС "Фукусима-1" стався витік радіації. Залишається небезпека ще більшого витоку. У зв`язку з цим я звертаюся до населення, евакуйованого з районів в радіусі 20 кілометрів від станції, не перетинати меж зони. Ті, хто живе в радіусі від 20 до 30 кілометрів від станції, прохання не виходити на вулицю, закрити вікна і двері", - наводить його слова РІА "Новости".

14 БЕРЕЗНЯ

17.00: Уряд Японії: Ймовірність плавлення паливних складок на АЕС висока

Вірогідність плавлення паливних складок на всіх трьох реакторах японської АЕС "Фукусіма-1" висока.

Це підтвердив на щовечірній прес-конференції генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО, передає РІА «Новости».

"Вірогідність плавлення (паливних складок) висока. Вірогідність для всіх (трьох реакторів) однакова", - цитує слова Ю.ЕДАНО агентство Jiji.

При цьому Ю.ЕДАНО відзначив, що загрози дії радіації на людей в даний час немає. "Ми проводимо ретельний моніторинг. Вірогідності того, що вплив (радіоактивний) пошириться на людей, немає", - сказав представник Кабміну Японії.

У свою чергу заступник голови компанії-оператора АЕС Tokyo Electric Company (TEPCO) раніше заявив японському телеканалу TBS, що ситуація з охолоджуванням другого реактора АЕС "Фукусіма-1" "вкрай важка".

У понеділок вранці на японській АЕС «Фукусіма-1» стався другий вибух на третьому енергоблоці. Реактор, за даними влади, не постраждав. Офіційні особи вже повідомили про загрозу третього вибуху – на другому реакторі відключилася система охолоджування.

14:55 Німецький експерт: Фукусіму можна порівнювати з Чорнобилем

Німецький фізик і медик Себастіан Пфлуґбайль, один з небагатьох експертів, який проводив інспекцію саркофагу в Чорнобилі, запевняє, що плавлення паливних стрижнів в Японії та плавлення паливних стрижнів і вибух реактора в Чорнобилі - це події одного класу, які призводять до масивного викиду радіації.

У розмові з Deutsche Welleвін розповів, до яких наслідків може призвести плавлення паливних стрижнів: "Руйнується оболонка реактора. І всі радіоактивні ізотопи, що всередині, потрапляють в довкілля. В повітря потрапляють легкі радіонукліди. Можливо, не буде пожежі, як це було в Чорнобилі. Таким чином радіоактивні речовини не будуть занесені на десятикілометрову висоту й не розподіляться над усією північною півкулею, як під час Чорнобильської катастрофи. Мабуть, слід очікувати, що цього разу радіокативне забруднення обмежиться локальною територією, скажімо радіусом у 500 кілометрів, але натомість воно буде набагато сильнішим. Це матиме фатальні наслідки для Японії, де густота населення є значно вищою, ніж у районі Чорнобиля".

12:45 Прем`єр Японії вважає, що землетрус та його наслідки стали найгіршою кризою з часів Другої світової війни

У неділю, 13 березня, японська влада працювала над тим, щоб запобігти катастрофічних аварій на трьох ядерних реакторах в центрі Фукусіма Даїчі, які потерпіли від землетрусу і цунамі у п`ятницю, 11 березня, в результаті якого, ймовірно, на півночі країни загинуло близько 10 тисяч осіб.

Про це повідомляє телеканал France 24.

Інша проблема - у ніч з неділі на понеділок на станції в префектурі Ібаракі, всього за 120 км на північ від Токіо, перестав працювати насос системи охолоджування другого реактора. Ця АЕС Токай відома через ядерну аварію 1999 року.

Прем`єр-міністр Японії Наото КАН на прес-конференції заявив, що землетруси та його наслідки - цунамі, ядерні аварії – стали найгіршою кризою на архіпелазі з часів Другої світової війни, однак наголосив, що немає жодних підстав говорити про «новий Чорнобиль».

Близько двох мільйонів будинків на півночі країни, де температура повітря нижче нуля, продовжують залишатися без електрики, також у 1,4 млн. будинках не працює водопровід. Сотні тисяч людей були евакуйовані після землетрус з потерпілих районів, зокрема близько 140 тисяч - з району станції Даїчі. Для надання допомоги були мобілізовані сто тисяч японських вояків, що удвічі перевищує число, оголошене раніше.

Мобілізоване і міжнародне співтовариство: близько 70 країн запропонували або вже направили до Японії допомогу, зокрема десятки рятувальних команд, ще 17 команд готові до відправлення.

Водночас залишаються побоювання щодо ситуації в реакторі станції Фукусіма. Персонал станції, яка знаходиться за 240 км на північ від Токіо, працює над тим, щоб запобігти плавленню паливних елементів другого і третього реактора, для чого морська вода вводитиметься в реактор № 2, як це робиться на реакторі № 3.

Результатом землетрусу став і спад економічної активності в Японії. Так, електронний гігант Sony припинив роботу восьми заводів, один з яких було затоплено у результаті цунамі. Все виробництво було припинене на чотирьох складальних заводах Nissan - і це тільки два приклади з довгого списку підприємств, потерпілих більшою чи меншою мірою.

Щодо оцінки у 10 тисяч загиблих осіб, то вона, ймовірно, буде переглянута у бік збільшення, оскільки рятувальники ще не дісталися до деяких потерпілих районів. Портове місто в префектурі Міягі Мінамісанріку, яке налічувало 17 500 жителів, було практично зруйноване, і про половину населення немає жодної інформації.

05:03 На третьому реакторі АЕС Фукусіма стався вибух

На третьому реакторі АЕС "Фукусіма" стався вибух. Як вважають фахівці комітету забезпечення безпеки міністерства економіки Японії, це вибухнув водень, що скупчився під дахом реактора, повідомляє телекомпанія NHK.

Сам реактор і його захисна оболонка не пошкоджені, повідомив генеральний секретар уряду Японії Юкіо Едано на екстреній прес-конференції.

Аналогічний вибух стався на першому реакторі АЕС у суботу, нагадує РІА "Новости". Реактор і захисна оболонка не постраждали, проте в районі реактора було зафіксоване тимчасово підвищення радіації до 1015 мікрозівертів на годину (дозою опромінювання, що викликає такі симптоми як блювота, вважається доза в одну тисячу мілізівертів, тобто в тисячу разів більше, ніж була зафіксована на станції).

Наразі уточнюється стан реактора і його оболонки. Інформації про витік радіації або підвищення радіаційного фону немає.

13 БЕРЕЗНЯ

18:23 Японія оголосила надзвичайний стан ще на одній АЕС

Японія оголосила режим надзвичайної ситуації на АЕС "Онагава", розташованій в префектурі Міяги, що найбільше постраждала в результаті землетрусу і цунамі.

Як передає Лента.ру, про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

На станції введено перший (найнижчий) рівень небезпеки за семибальною шкалою. Таке рішення ухвалили у зв`язку з підвищенням радіаційного фону на околицях АЕС. Джерело радіації встановлюється. Японська влада запевнила, що всі три реактори "Онагави" знаходяться під контролем фахівців.

На атомній станції "Фукусіма", де в результаті землетрусу і цунамі стався вибух, тривають роботи з охолодження реакторів. У ніч на неділю на АЕС було зафіксовано підвищення рівня радіації, проте, за повідомленням агентства "Кіодо", приблизно протягом години радіаційний фон знизився до нормальних значень.

Енергетична компанія Tokyo Electric Power Company (TEPCO) запевнила, що рівень радіації на околицях "Фукусіми" безпосередньо не загрожує здоров`ю людей. У метеорологічному агентстві Японії зауважили, що вітер найближчим часом як і раніше зноситиме радіоактивні речовини у бік океану.

16:24 МАГАТЕ:Ситуація на АЕС Фукусіма-1 залишається «стабільно складною»

Станом на ранок 13 березня ц.р., за офіційним повідомленням МАГАТЕ, на майданчику аварійної АЕС Фукусіма-1 (Fukushima-Daiіchi) в Японії ситуація залишається стабільно складною. Про це говориться у повідомленні на сайті Держатомрегулювання України.

Досі на всіх 3 аварійно відключених енергоблоках (блоки №1-3) тривають роботи з налагодження штатного електропостачання каналів безпеки реакторних установок, які забезпечують довгостроковий відвід тепла від активної зони реакторних установок.

За даними Держатомрегулювання, на першому енергоблоці Захисна оболонка реакторної установки залишається цілісною та продовжує знаходитись під надлишковим тиском парогазової суміші, що утворилась через википання теплоносія 1-го контуру. Персонал станції продовжує проводити превентивні періодичні скиди надлишків пару на майданчик АЕС, з метою збереження цілісності захисної оболонки реакторної установки.

В вечорі 12 березня аварійно-ремонтній бригаді вдалося відкрити клапан на лінії дозаповнення першого контуру та подати до реакторної установки морську воду у суміші з борною кислотою за допомогою спеціальної пересувної насосної станції.

12 березня близько 11 год. за київським часом в результаті повторних поштовхів силою до 6,2 бала за шкалою Ріхтера зруйновано одну зі стін допоміжного корпусу поблизу енергоблоку №1 АЕС, що спричинило руйнування та вибух ресивера водню. 4 особи отримали травми, будівля реакторної установки не пошкоджена.

Один робітник був переопромінений та отримав дозу 106,30 мЗв (10,63 рентгена) при відкритті запобіжника клапану захисної оболонки для скидів надлишків пару.

На ранок 13 березня, в результаті інших поштовхів постраждало ще 3 працівника станції.

Потужність дози опромінення на майданчику АЕС Фукусіма-1 поступово зростає та складає від 4000 до 10000 мкР/год (фонові значення – близько 15-25 мкР/год). У місцях радіоактивного забруднення на майданчику АЕС біля енергоблоку №1 знайдені ізотопи радіоактивного йоду та цезію, що підтверджує попередні припущення про часткову разгерметизацію паливних елементів в активній зоні блоку №1 АЕС.

На ранок 13 березня ц.р. повністю завершено тимчасове відселення мешканців навколо АЕС Фукусіма-1: з 10-км зони було відселено 30 тис. осіб, з 20-км зони – 170 тис. осіб.

За повідомленням Органу ядерного регулювання Японії аварія на енергоблоці №1 АЕС Фукусіма-1 була класифікована рівнем 4 міжнародної шкали INES – «аварія з частковим пошкодженням палива без значного ризику за межами майданчика АЕС». За даними МАГАТЕ та Всесвітньої метеорологічної організації на майданчику АЕС - слабкий північно-східний вітер зі швидкістю 0,5-2 м/с; за прогнозами така погода залишиться протягом найближчих трьох днів.

11:50 Японців просять максимально скоротити споживання енергії

Уряд Японії створив штаб для координації дій і постачання країни електрикою, крім того, при уряді буде створено систему оперативного сповіщення іноземців, які перебувають в Японії, їхніми рідними мовами.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив на прес-конференції в Токіо генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО. Він підтвердив, що величезні збитки, завдані землетрусом енергетичним компаніям Японії, можуть призвести до перебоїв із електроенергією.

"Ми просимо населення, промислові об`єкти максимально скоротити споживання енергії. Уряд дав вказівку енергокомпаніям у найкоротші терміни відновити потужності, але ми розуміємо, що це вимагає часу. Для координації роботи при уряді створено штаб із постачання електроенергією", - сказав Ю.ЕДАНО.

Він заявив про те, що для забезпечення іноземців, які перебувають в Японії, точною й оперативною інформацією їхніми рідними мовами, при уряді буде створено відділ, який повинен буде надавати інформацію про ситуацію іноземними мовами. Ю.ЕДАНО завив також, що масштаби землетрусу роблять украй необхідною допомогу добровольців. Для координації дій між добровольчими організаціями і урядом буде створено спеціальний комітет при уряді.

10:15 Меркель: те, що сталось у Японії, має стати переломним моментом

Усі атомні електростанції Німеччини будуть ретельно проінспектовані у зв`язку з витоком радіації в Японії, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель.

"Те, що сталось у Японії, має стати переломним моментом для всього світу, - наводить її слова РосБізнесКонсалтинг. - Не можна продовжувати роботу в колишньому режимі після того, як таке сталось у такій високотехнологічній країні, як Японія, де рівень безпеки атомної енергетики відповідає найвищим стандартам".

У Німеччині напередодні пройшла багатотисячна акція протесту проти політики федерального уряду в галузі атомної енергетики.

09.29. Є загроза нового вибуху на одному з блоків АЕС у Японії

Є загроза нового вибуху на одному з блоків японської АЕС "Фукусима-1", аналогічного тому, який стався в суботу, повідомив на брифінгу в неділю генеральний секретар кабінету міністрів Японії Юкіо Едано.

За його словами, на третьому блоці АЕС вдалося підвищити рівень води, процес охолодження реактора налагоджується. Проте є ймовірність, що водень піднявся до стелі блоку і може відбутися такий же вибух, як у суботу на першому блоці, пише РІА "Новости".

Кажучи про радіаційний фон, Едано сказав, що рівень радіації вночі піднявся в межах станції до рівня 1557.5 мікрозівертів за годину (1015 - норма опромінення для людини на рік), але до ранку рівень радіації знизився до 184.1.

На АЕС "Фукусима-1"и "Фукусима-2" після землетрусу був введений надзвичайний режим через вихід з ладу системи охолодження. На "Фукусимі-1" фахівцям вдалося вивести частину газу, що скупчився в захисній оболонці реактора, усунувши загрозу її руйнування. Але потім на АЕС стався вибух, постраждали четверо люди. Влада оголосила евакуацію населення в радіусі близько 20 кілометрів навколо АЕС "Фукусима-1".

00.51. Ще на одному реакторі в Японії вийшло з ладу аварійне охолодження

У Японії на АЕС "Фукусима-1", де стався вибух поблизу першого реактора, була виявлена також проблема з третім енергоблоком - там вийшла з ладу система аварійного охолодження, передає Reuters з посиланням на Агентство ядерної безпеки країни.

Як повідомляється, найближчим часом буде потрібно подавати воду на реактор, щоб забезпечити його охолодження.

00.18. До 160 чоловік могли зазнати опромінення в Японії

Кількість людей, які зазнали радіоактивного опромінення в результаті аварії на АЕС "Фукусима-1" може досягати 160 осіб, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на представників японського Агенства з ядерної і промислової безпеки.

Дев`ятеро людей уже, судячи з результатів обстеження, зазнали підвищеного опромінення, і влада вважає, що кількість потерпілих може досягти від 70 до 160 осіб.

12 БЕРЕЗНЯ

22:58 Росія готова збільшити постачання газу та вугілля до Японії

Росія готова збільшити постачання енергоносіїв до Японії через зменшення виробництва електрики на АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні повідомив віце-прем`єр-міністр РФ Ігор СЄЧІН на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Зокрема, І.СЄЧІН зазначив, що ядерна енергетика в енергетичному балансі Японії становить близько 30%, 17% - газ і 22% - вугілля та інші джерела.

За його словами, Японії необхідно вирішувати питання щодо заміщення втрачених потужностей, і її керівництво звернулося до «Газпрому» з проханням розглянути можливість збільшення поставок зрідженого природного газу.

І.СЄЧІН повідомив, що зараз вирішується питання про перенаправлення до Японії двох кораблів зі зрідженим газом, які призначалися для інших споживачів.

Також він заявив, що РФ може досить швидко наростити поставки вугілля - на 3-4 млн тонн.

Крім того, за словами І.СЄЧІНА, російська сторона готова розглянути можливість прокладки підводного кабелю для постачання електроенергії з Далекого Сходу.

21:44 Мінпром Франції не вважає, що аварію в Японії можна порівняти з Чорнобилем

Міністр промисловості Франції Ерік Бессон не вважає, що аварію на японській АЕС "Фукусима-1" можна порівняти з вибухом на Чорнобильській АЕС.

"На цій стадії і згідно з інформацією, яку ми маємо в своєму розпорядженні, йдеться про серйозну аварію, але не про ядерну катастрофу. Це не має нічого спільного з аварією в Чорнобилі ні за сукупністю чинників, ні, на даний момент, за наслідками", - наводить РІА "Новини" його слова журналістам після міністерської наради з цього питання.

За його словами, питання ядерної безпеки - це лише частина японської трагедії, і не "далеко найважливіше".

16.26. Реактор АЕС в Японії 10 днів охолоджуватимуть морською водою

Генеральний секретар уряду Японії Юкіо ЕДАНО заявляє, що для охолоджування реактора на атомній електростанції «Фукусіма-1», де сьогодні стався вибух, використовуватиметься морська вода.

«Ядерний реактор захищений металевим контейнером. Ми вирішили заповнити контейнер морською водою, щоб охолодити реактор», - сказав Ю.ЕДАНО, повідомляє Газета.ру.

«На даний момент жодних істотних змін у рівні радіації за межами реактора не зафіксовано. Тому ми закликаємо всіх зберігати спокій», - наголосив генсек.

Також він зазначив, що для заповнення контейнера навколо реактора знадобиться близько десяти годин, а для повного охолодження – десять днів.

У суботу на АЕС у Фукусімі стався витік радіації. В повітрі в районі АЕС виявлено радіоактивний цезій, який утворюється при реакції ядерного ділення. За попередніми даними, цезій міг розповсюдитися в повітрі через сплав палива в одному з реакторів.

Пізніше генеральний секретар уряду Японії Ю.ЕДАНО заявив, що в другій половині дня рівень радіації в повітрі після вибуху атомної електростанції «Футусіма-1» знизився.

Евакуація жителів у районах двох АЕС все ще триває. Зона евакуації вже двічі за добу збільшувалася: спочатку з трьох до десяти кілометрів, а потім - до 20 км.

14.10 Влада Японії заявляє: рівень радіації не підвищився

Рівень радіації після вибуху на японській АЕС "Фукусіма-1" не перевищений, заявив генеральний секретар уряду Японії Юкіо Едано, повідомляє РІА «Новости».

Він також сказав, що вибух стався не в реакторі: вибухнула зовнішня оболонка блоку з цементу і залізобетону.

За даними компанії Tokyo Electric Power, о 15.36 за місцевим часом на АЕС "Фукусіма-1" після сильного підземного поштовху пролунав вибух, з`явилося задимлення. Четверо людей, які брали участь у роботах на станції, одержали поранення і були направлені в лікарні.

12:01 Рівень радіації в будівлі японської АЕС перевищив норму в тисячу разів

У Японії на атомній електростанції в префектурі Фукусіма, що постраждала від сильного землетрусу, різко виріс рівень радіації. Як повідомляє Німецька хвиляз посиланням на японське агентство Кіодо, перевірка в залі управління першого реактора цією АЕС виявила тисячократне перевищення норми.

Тим часом японська влада розширила до 10 кілометрів радіус евакуації жителів населених пунктів, розташованих навколо АЕС, повідомляє агентство dpa.

У ніч на суботу в Японії зафіксований ще один землетрус магнітудою 6,6 бала. Підземні поштовхи відбулися в цей раз в префектурі Ніїгата на північно-західному побережжі Японії, далеко від регіону, що постраждав у п`ятницю від землетрусу силою 8,8 бала і цунамі.

10:37 На японській АЕС «Фукусіма-1» стався вибух

Вибух і викид білого диму сталися сьогодні на постраждалій від землетрусу японській АЕС «Фукусіма-1», де раніше було зафіксовано розплавлення частини ядерного палива, передає ІТАР-ТАСС.

За повідомленнями, що надходять, поранено декілька осіб. Інцидент стався на першому реакторі АЕС близько 16:00 за місцевим часом.

Раніше в цілях запобігання руйнуванню оболонки реактора, було проведено скидання в атмосферу частини радіоактивної пари. Потім у контури охолодження реактора почали закачувати пожежними насосами морську воду.

Як повідомляв УНІАН, число загиблих і зниклих безвісти від катастрофічного землетрусу в Японії магнітудою 8,8, що стався 11 березня, за останніми даними Головного поліцейського управління країни, перевищило 2,5 тис. осіб.

Декілька населених пунктів на північному сході країни опинилися під ударами хвиль цунамі висотою до 10 метрів і перетворилися на руїни.

08:05 На японській АЕС почалася некерована ядерна реакція

У суботу на одній з японських атомних електростанцій «Фукусима-1» почалася некерована ланцюгова ядерна реакція, повідомляє Газета.руз посиланням на Міністерство економіки, торгівлі і промисловості Японії.

Раніше повідомлялося, що тиск усередині аварійного реактора АЕС «Фукусима-1» перевищує коефіцієнт запасу міцності корпуса в 2,1 раза.

Температура і тиск усередині одного з реакторів АЕС почали підвищуватися після збою в системі охолодження, викликаного потужним землетрусом.

Агентство Кіодо з посиланням на фахівців, які працюють над охолодженням реактора, повідомляє, що біля першого блоку АЕС "Фукусима-1" виявили радіоактивний цезій. Як вважають фахівці, розплавилися металеві оболонки, що захищали стрижні реактора, тобто температура всередині реактора може досягати 1200 градусів. Поява цезію свідчить про розпад урану. При цьому фахівці вважають, що основна частина палива як і раніше залишається в реакторі.

Радіоактивні речовини виявлено біля реактора, але витоку радіації за межі АЕС не сталося. З десятикілометрової зони навколо АЕС евакуйовані жителі, повідомляє РІА "Новости".