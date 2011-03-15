Вселенський Патріарх пропонує відмовитися від АЕС

Вселенський (Константинопольський) Патріарх Варфоломій I запропонував відмовитися від атомних електростанцій на користь альтернативних джерел енергії, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на італійське агентство SIR.

Патріарх зробив свою заяву на тлі аварійних зупинок на японських АЕС після землетрусу і цунамі. Він переконаний, що АЕС становить набагато більшу небезпеку для Японії, ніж землетруси і цунамі.

"Ми молимося про народ Японії і звертаємо свій заклик до людей, які ухвалюють рішення у сфері атомної енергетики, - заявив Варфоломій I. - За всієї пошані до науки пропонуємо замінити атомні електростанції, такі небезпечні для людства, різними формами "зеленої" енергії, яка безпечна. Творець дарував нам сонце, вітер, моря й океани, які можуьб стати джерелами енергії, достатньої для людства".