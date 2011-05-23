Луценко заявив, що далі голодувати - немає сенсу

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що припиняє голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час перерви у засіданні Печерського райсуду Києва, який сьогодні розпочав попередній розгляд справи проти колишнього міністра.

«Я припиняю голодування, оскільки в подальшому вважаю його недоцільним», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами екс-міністра, він оголошував голодування, щоб довести, що в Україні немає правосуддя і прокуратури.

«А зараз мені здоров`я знадобиться, щоб зламати цю систему», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА із слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.