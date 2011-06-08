Тігіпко обіцяє автоматизувати оформлення соцдопомоги

Міністерство соціальної політики України в рамках проекту зі Світовим банком завершує створення комп`ютерної системи, яка об`єднає всі підрозділи міністерства і дозволить їм користуватися єдиними базами даними одержувачів соцдопомоги. Це допоможе прискорити процес надання соціальної допомоги громадянам, а багато процедур оформлення того чи іншого виду допомоги будуть автоматизовані.

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО під час дискусії «Підвищення конкурентоспроможності України: діалог на високому рівні про роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку економіки знань», повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна».

«Нині створення програмного продукту вже завершено. У найближчий рік ми проведемо тестування системи та навчання персоналу», – повідомив С.ТІГІПКО.

За його словами, комп`ютеризація соціальної сфери завершиться створенням соціальної картки громадянина, яка дозволить людині отримувати інформацію в електронному режимі, а не збирати довідки по різних інстанціях. «Без єдиних електронних баз даних ця картка не має сенсу», – вважає С.ТІГІПКО.