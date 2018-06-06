Сергій Соболєв: Пані Бондаренко вигадала про Париж, щоб відмити Ганну Герман

Скромний та не дуже публічний голова опозиційного уряду, народний депутат трьох скликань, член команди БЮТ Сергій Соболєв нещодавно опинився в центрі невеличкого скандалу. Нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко заявила, що він відпочиває у Парижі з п’ятьма своїми дітьми. До цієї новини вона додала власні роздуми: звідки, мовляв, у нардепа гроші на такий відпочинок і що «Соболєв втомився від шоу (суду), тому сидить на Єлісейських полях, або, може, він туди емігрував». Ідею регіоналки продовжив її колега із фракції Володимир Олійник, який витягнув стару цитату Соболєва2001 року, де він критикує Тимошенко. Ми подзвонили Сергію Володимировичу у п’ятницю з проханням прокоментувати висловлювання опонентів, а в понеділок зранку він завітав до нас в УНІАН.

ВАЖКО ЗНАЙТИ СЛОВА, АБИ ПРОКОМЕНТУВАТИ ЦЮ БРЕХНЮ

Сергію Володимировичу, нардеп від “Регіонів” Олена Бондаренко сказала, що ви з п’ятьма дітьми та своєю дружиною відпочивали в Парижі. Вашим дітям сподобався Париж?

Мене зараз усі підколюють, включаючи власну дружину. Вона питає: коли ти встиг у Париж, коли ти був зі мною? Подумайте самі, у мене двійня, якій рік. Донька днями народила. Я вже двічі дід. Ми всі були на морі. У мене ж навіть візи ЄС немає.

Щодо слів пані Бондаренко... У нас із нею нема дружніх стосунків. Але моя дружина народила двійню в той самий час, коли народжувала Олена. Ми ж навіть привітали одне одного. І мені важко підібрати слово, щоб прокоментувати оцю відверту брехню. Тим більше коли бреше жінка. Каже, що Соболєв у Парижі, та додає: а можливо, він там в еміграції і не хоче повертатися. І далі розвиток теми, коли одна брехня породжує іншу брехню.

Якщо конкретно, то я за останній рік бував у Парижі прольотом. Я літав на засідання Ради Європи. У мене ж у приватному паспорту немає візи ЄС, а за дипломатичним паспортом я літаю лише в службових цілях. Якщо служба безпеки ПР відстежує це, то ганьба, що вони не можуть виявити такі елементарні речі.

Може, мене звинувачують, що я відпочивав саме з дружиною? Напевно, для Партії регіонів це дивно. Так і є. Я – консервативна людина, старих традицій та поглядів, я відпочиваю з дружиною, з якою одружений уже майже тридцять років.

А взагалі хочу порадити пані Бондаренко. Дітей такого віку, як наші з вами, бажано вивозити на море, що я власне і зробив.

Гадаю, регіоналам слід було відмивати Герман після скандалу, коли та провела три дні в найкращих готелях Ніцци. Треба було вигадати Париж. Вирішили прив’язати Соболєва...

Я розберуся із своїми дітьми. Вони не шляються у п’яному вигляді по Києву, як це було із сином президента. У мене діти різного віку, я дуже ними пишаюся. Моя перша донька народила вісім років тому. 28 липня моя друга донька народила. Я вже двічі дід.

ДОСВІД, НАБУТИЙ У ПРИВАТНОМУ БІЗНЕСІ, ТИМОШЕНКО ВИКОРИСТАЛА ДЛЯ ДЕРЖАВИ

Чи ви залишаєтеся в команді БЮТ?

Я не давав підстав стверджувати, що я не в команді БЮТ.

Пан Олійник цитував ваші несхвальні висловлювання щодо Тимошенко десятирічної давності, коли ви були радником тодішнього прем’єра Ющенка. Я розумію, що погляди на особу змінюються. Коли саме ви змінили ставлення до Тимошенко?

2001 року я виступив із публічною промовою, критикуючи висловлювання віце-прем’єра Юлії Тимошенко щодо боргу України. Нагадаю, що вона перед тим виступила з промовою, у якій заявила, що держборг країни становить 2,4 мільярда доларів. Я у відповідь зробив заяву – що ми не повинні плутати борги компанії з державним боргом України. Після цього пролунав телефонний дзвінок. Я працював представником уряду у ВР. Мені подзвонила віце-прем’єр з питань енергетики Юлія Тимошенко та попросила про зустріч. На зустрічі вона сказала, що ніколи не дозволить плутати борги компаній з державним боргом, а по-друге, розповіла в загальних рисах, що вона робить і що робитиме далі в енергетиці. Якщо ви пам’ятаєте, тоді були “віяльні” відключення електроенергії. Села та селища пам’ятають ті страшні часи, коли електроенергію вмикали за графіком, коли розрахунків підприємств за електроенергію взагалі не було, а було таке поняття, як бартер, коли можна було не виплачувати пенсію до півроку, а потім її видавали калошами, фуфайками, зерном. Тоді ми поспілкувалися з нею годину-півтори. І я зробив висновок: якщо все, що вона сказала, вона робитиме, це буде для мене найкращим показником довіри.

І за два місяці я побачив здійснення її планів. Припинилися “віяльні” відключення. Бартер було зведено до 10-15%, за електроенергію почали платити ті, хто ніколи не платив, – власники компаній, які крали з енергоринку.

Я поважаю фахівців. Коли фахівець працює на збільшення капіталу власної компанії, це добре. Але коли фахівець такого рівня йде на державну службу, коли все, що він знає, весь досвід використовує на благо бюджету, - це приємний шок. І я вже тоді його пережив. Й ось коли Ющенко під час акції «Україна без Кучми» у публічному листі назвав учасників цієї акції «фашистами»…

Ми, група радників, підійшли до нього і сказали, що після цієї заяви думаємо, що йшли працювати до зовсім іншої людини. Він почав виправдовуватися, що його неправильно зрозуміли, що він дасть спростування. Спростування не дав, його відправили у відставку ті самі, хто вимагав поставити його підпис під цим листом. Це був удар для мене. Я зрозумів, що Ющенко може здати в один момент.

Другий удар. Я добре запам’ятав цю дату – 8 вересня 2005 року, коли Ющенко підписує указ про відставку Тимошенко. Я працював представником уряду в парламенті. Я не знав, що Фірташ буває в кабінеті Ющенка частіше, ніж у кабінеті Януковича. Тоді я написав заяву про звільнення. Нинішній судовий процес усе прояснює у нашій енергетичній історії. Усі схеми заведення Фірташа на енергетичний ринок розроблялися в кабінеті Ющенка та погоджувалися ним. Фірташ – це той ланцюг, який зв’язав двох Вікторів: Ющенка та Януковича. Так, рейтинг Ющенка впав до 5% на виборах, і зараз – до одного. Рейтинг Януковича падає катастрофічно.

Не демонізуючи Фірташа, скажу, зрештою Ющенко особисто приймав рішення: брати схему Фірташа чи виходити на прямі контракти з РАТ “Газпром”. Але він обрав шлях через Фірташа.

Ющенко став розчаруванням.

До Тимошенко я ставився насторожено, але життя показало їхні зовсім протилежні дії на посадах державних діячів та їхнє розуміння державних інтересів. Так, я змінив своє ставлення до Тимошенко ще 2001 року. Коли побачив, що свої знання та досвід, які вона набула в одній з найбільших приватних компаній, вона використала для того, щоб припинити всі схеми на розкрадання державного бюджету, для державного інтересу. Це феноменально, вона за рік знищили бартер та ввела прозорий розрахунок за електроенергію.

ПАРУ ТИЖНІВ КІРЄЄВЩИНИ, І УКРАЇНА ЗАВЕРШИТЬ КОЛІЇВЩИНОЮ

Повертаючись до процесу над Тимошенко... Якби тоді взимку не перемогло бажання Юлії Володимирівни зняти скальп з Фірташа (зрештою чим він гірший від інших олігархів?), та вона б не пристала на пропозиції Газпрому забрати газ РУЕ зі сховищ, то не було б підстав для такого позову…

Ще тоді у 2009 році я провів дуже багато дискусій, у тому числі з урядовцями, яких знав особисто. Для мене було парадоксально: усі критикували угоду. Але на моє запитання: що було робити, ніхто не відповів. Ющенко пропонував топити взимку соломою, мовляв, протримаємося. Дуже добре міркувати, коли сидиш у теплому кабінеті при плюс 30. Ми колись загадували з колишнім губернатором Запорізької області Олександром Старухом, який дуже добре пам’ятає, що було в той час прямо по годинах у його області, яка є серцем енергетики України. Він каже, що чудово пам’ятає, як розроблявся план відключення таких заводі, як «Мотор-Січ», «Запоріжсталь». Усі боялися, що мине день-два і за такого навантаження на газоносну систему Україну вона не витримає. Тиск падав на ключових заводах. Було завдання максимально врятувати східний регіон, щоб не допустити колапсу.

Коли Кірєєв (суддя. - Авт.) задає питання, а скільки б ми могли протриматися без газу, мені дивно це чути. Є хроніка тої війни. Європа так само потерпала й казала: домовляйтесь за будь-яких умов. Тоді виникла пропозиція (унікальний факт, підтверджений усіма сторонами) росіян: забрати газ у Фірташа, за який він не заплатив. Причому пропозицію зробив Газпром – засновник РУЕ на 50%. Це в нас Ющенко казав, що нічого не знаю, хто такі РУЕ, на маю нічого до «вонючого газу». Це була пропозиція Газпрому: візьміть газ, який куплено по 154 долари, і зарахуємо в загальному балансі, якщо ви розрахуєтеся. Якби якась інша особа запропонувала геніальний план порятунку ситуації, його б прийняли, за ним би пішли. Але 2009 року ми перейшли на прямі контракти без здачі Севастополя. Яким чином? Ми використати газ РУЕ, який за всіма контрактами Газпром передавав Україні. Це був важкий, але єдиний вихід з ситуації. Дубина каже: розривайте контракт. Чому ж “регіонали” не роблять цього?

Чи можу я вам задати запитання?

Так, будь ласка...

Скажіть, що відбувається у будь-якій країні, коли вона стає перед лицем загрози?

Консолідація...

Так. У США, коли країна стоїть перед лицем внутрішнього дефолту, республіканці та демократи домовляються. Наступний рік – президентські вибори, республіканцям вигідна поразка Обами, але вони домовляються й виносять спільний законопроект. Те саме було під час кризи в Німеччині, ХДС та ХСС домовляються щодо плану антикризових дій. Що відбувається в нас під час енергетичної кризи? Янукович ховається. Назвіть хоч одну його пропозицію. Ющенко, який розуміє, що є майже домовлена ціна на газ у 250 доларів, відкликає Дубину з переговорів, а в цей момент з’являється Фірташ, який пропонує 290 доларів. Усе для того, щоб убити прямий контракт між РАТ “Газпром” та НАК “Нафтогаз”. І триває війна, коли опозиція кричить, що все пропало... Чому пропало? Партія регіонів – сестра “Єдиної Росії”, покажіть гарні відносини, поможіть Україні. Ні. А Тимошенко виходить із безвихідної ситуації. І за це її хочуть судити. Країна зараз перебуває у ситуації випробовування. Чи встоїмо ми як держава, чи ні. Сьогоднішня влада не витримує цього випробовування. Вона ще в опозиції робила все, щоб знищити цю державу, а сьогодні провладні нардепи перебувають у більшості лише заради власного збагачення.

Чи стежите за судовим процесом над пані Тимошенко?

Звичайно. Коли він розпочався, я був у Києві. Процес – найкраща ілюстрація того, що відбувається в судовій системі України. Кірєєв не є виняток. Це те, про що ми попереджали, коли Ківалов, Портнов та інші виконували доручення Януковича з розгрому судової системи та вносили законопроект про судоустрій і відповідні зміни до інших законів.

Ще пару тижнів кірєєвщини, і Україна закінчить Коліївщиною. Те, що відбувається, - порушення на порушенні. Кірєєв утягнувся у свою роль відразу ж. Він навіть за бажання вже не може зупинитися. Він на гачку АП, але і юридична спільнота за ним стежить. Адже такий суддя не має перспективи ані суддівської, ані адвокатської. Більше того, порядна людина руки йому не подасть. Цей процес – уособлення судової реформи.

Яку в недавньому минулому не провела Юлія Володимирівна та її політична сила, що була при владі...

Ми насправді завжди були урядом меншості. Згадайте, Тимошенко проходила на посаду прем’єра з перевагою в один голос. Шляхом вставання кожного народного депутата. І буквально після цього голосування з більшості відпало дві особи.

Тому думати, що парламент прийняв би законопроект уряду, не варто.

Сталося найстрашніше. І судді втратили будь-яку можливість впливати на хід справ, якщо справи пов’язані з політикою або інтересами бізнес-кіл, близьких до Януковичем. Суддя стає підневільною особою. Порядні судді знайшли вихід. Порядний суддя на братиме участі в такому процесі. Так званий електронний розпис передбачає ще одну посаду – програміста. Програміст – залежний від АП...

Ну як вийшло, що суддя Вовк судить всі політичні справи опозиції?

Кірєєв, як стверджують, – людина Портнова, колишнього соратника Тимошенко. Ким Юлія Володимирівна себе обставляла?

А звідки Портнов узявся? Він не впав з вулиці. Таких політичних колобків – не один десяток... Фільтр з відсіву таких діячів ще не встановлено. Нинішні можновладці наполягають на мажоритарці. Я двічі обирався за мажоритарною системою, у нас на той час були рекордсмени, які півтора десятки разів змінювали фракції. Відфільтрування колобків відбуваються історично. Коли люди побачать і зрозуміють, що перебіжчики – це ті, хто своїми негідними вчинками задовольняють свої потреби, то вони просто підуть з історії.

Розмовляла Лана Самохвалова