Медведєв чекатиме Януковича на дачі з хлібом-сіллю

Зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА відбудеться завтра ввечері у заміській резиденції російського президента Завидово в Тверській області.

Як стало відомо власному кореспонденту УНІАН в РФ, програмою передбачається, що літак Президента України прибуде завтра у московський аеропорт «Внуково» о 17.00 мск, після чого буде здійснено переліт на вертольотах до Завидово.

Передбачається зустріч президентів у форматі тет-а-тет та спільний обід.

Відбуття В.ЯНУКОВИЧА до Києва заплановано на 22.00.

Напередодні посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив УНІАН, що в першу чергу глави держав розглянуть питання співробітництва у високотехнологічних сферах та газове співробітництво.

Раніше Д.МЕДВЕДЄВ на прес-конференції, відповідаючи на запитання українських журналістів, яким чином і де було досягнуто згоди підписати Харківські домовленості, зауважив, що це було зроблено у нього на дачі. Незадовго до цього пройшла зустріч Д.МЕДВЕДЄВА та В.ЯНУКОВИЧА в Завидово.