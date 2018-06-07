Суд над ЮВТ: Тимошенко вперше встала і влаштувала лікнеп для прокурорів

Учора у справі Тимошенко в Печерському суді фактично головувала сама Юлія Володимирівна. Вона вперше встала, оголошуючи промову. Суддя Родіон Кірєєв, як і передбачає КПК, дав їй повну свободу слова на дебатах, а сам протягом дня вставив лише кілька фраз (з ряду - “ті, хто порушуватимуть тишу, будуть видалені судом з залу засідання”). Блискучий оратор Тимошенко цією нагодою скористалася сповна.

Донька Тимошенко захищає маму і листом, і промовою

У справі екс-прем’єрки в Печерському суді тривають дебати. Адвокат Микола Сірий жартує від самого ранку.

- Мої колеги вчора вчинили зі мною несправедливо. Якщо підвести риску під їхніми виступами, то мені вже й немає про що говорити, - каже Сірий, який останній з трьох адвокатів бере участь у дебатах. - Тому мабуть вони й не прийшли на це засідання, бо вчинили нечемно щодо мене.

Сірий вкотре наголошує, що переслідування Тимошенко є політичним, що ЮВТ позбавлена права на компетентного суддю і що в даній справі відсутня подія злочину.

Хоча адвокат співає Лазаря, що після своїх попередників, йому нібито вже й нема про що говорити, його промова розтягується на добрячі 4 години.

Донька Тимошенко Євгенія Карр після поширеного вранці відкритого листа до мами нібито не збиралася виступати в суді як захисник. Але все ж таки її невеличка хвилинна доповідь теж пролунала.

- Для мене як для громадянина незрозуміло, як можна використовувати закони для того, щоб обвинувачувати невинувату людину, - заявляє Євгенія. - Моя доповідь у Європейському парламенті та, сподіваюсь, в Європейському суді стосуватиметься численних порушень у судовому процесі як доказів роботи влади проти опозиції.

Донька Тимошенко на судовому процесі “не побачила доказів і складу злочину, а тому не зрозуміла, в чому саме обвинувачують маму”.

Євгенія додає:

- Мені стає страшно, як мої і ваші діти будуть жити в країні, де не діє право.

Чоловік Тимошенко захищати словом дружину на дебатах не став.

Про причини газової кризи і корупцію

Для оголошення промови колишній прем’єр-міністр встає з місця. Вперше у цьому судовому процесі. Ні, Юлія Володимирівна неодноразово підіймалася раніше, чи то вітаючи свідків, чи то передаючи документи, а одного разу навіть стоячи робила заяву. Але це тривало буквально кілька секунд і виглядало спонтанним чи емоційним рішенням. Цього разу все було наперед продумано. Втім, ЮВ піднялася не через повагу до суду, а щоб висловити свою повагу до українського народу.

- Враховуючи, що мене примушують виправдовуватися, я хотіла би говорити не чутками, плітками... я буду говорити виключно цитатами документів, які залучені до матеріалів кримінальної справи, - попереджає екс-прем’єр.

Тимошенко перераховує п’ять причин виникнення у січні 2009 року газової кризи.

Перша і найголовніша причина газової кризи, за словами Юлії Володимирівни, свідома планова ліквідація у 2001 році чіткого поєднання сплати за транзит російського газу з його ціною.

- Відпустили все, монополіст диктує ціни і робить все, що завгодно, - обурюється вона.

Другою причиною кризи Тимошенко називає позбавлення країни середньоазійського газу та передачу його РосУкрЕнерго.

Вона нагадує, що до 2006 року не було проблем з транспортуванням туркменського газу.

- Якби цю угоду не зруйнували, у нас на дві третини був туркменський газ і у нас не було б монополії.

Третя причина, за її словами, руйнація прямих стосунків між Нафтогазом та Газпромом.

- З моменту підписання у 2006 році цієї угоди НАК Нафтогаз почав перетворюватися в банкрута, тому що його позбавили ринку збуту всередині країни, його позбавили права експорту, купувати газ. Все. Більше Нафтогаз не існував, - каже Тимошенко.

- Четверта причина - це вже наслідок корупції, це наявність боргу РУЕ перед Газпромом на 1 січня 2009 року в розмірі біля двох мільярдів доларів, - додає вона. - Пояснюю для прокуратури і хочу, щоб ви пошукали 2 мільярди доларів державних грошей. Україна переказала РУЕ увесь обсяг грошей. Всі до копійки. РУЕ ці 2 мільярди не платить Газпрому, а лишає їх на своїх офшорних рахунках. Це не матеріали для вас, панове, перевірити?

Але питання розчиняється в повітрі. Прокурори і оком не ведуть на закид Тимошенко.

П`ята причина виникнення газової кризи, продовжує Тимошенко, була озвучена головою Нафтогазу Олегом Дубиною.

- Він сказав, що 31 січня 2008 року, коли були парафована угода - 235 доларів газ і 1,8 доларів плата за транзит - в цей час йому зателефонував Ющенко і сказав ці контракти не підписувати і казав повертатися додому, - нагадує Тимошенко.

Насамкінець екс-прем’єр наголошує, що коріння тодішньої газової кризи треба шукати в корупції, яка від 2004 до 2009 року практично “роз’їдала Україну на найвищих шаблях влади – на рівні президентів, прем’єрів, міністрів, керівників НАК «Нафтогазу», керівників президентських секретаріатів… Це все ж їхній бізнес”.

На цьому тема корупції не була вичерпана. Згодом екс-прем’єр-міністр також заявила, що судовим процесом над нею влада намагається приховати повернення корупції на газовий ринок України. За її словами, саме президент України Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров «шантажують Україну, говорять про якісь невигідні контракти, і під цією завісою просто здають Україну».

- Чому здали Чорноморський флот і отримали ціну на газ 350? Хто мені пояснить? А чому сьогодні збираються здавати газотранспортну систему і ціна на газ доходить до 380? Тому що здають по домовленості.

- На десяту річницю Незалежності тодішній Президент Кучма мене поміщав в таку саму в’язницю, він мене поміщав за те саме, за те, що, вирішуючи питання і проблеми людей, я тоді дуже серйозно «відсунула» всі фінансові інтереси олігархії, яка вже на той момент панувала країною. Зараз, на 20-у річницю Незалежності, я в тій же самій камері, у тій же самій в’язниці і за те ж саме – за те, що будучи прем’єр-міністром, я достатньо чітко «посунула» корупційні інтереси, – каже підсудна.

Екс-прем’єр переконана, що вже через рік до Дня Незалежності України ситуація в державі кардинально зміниться.

- Треба цю традицію змінювати на чолі з президентами, які повністю організовували корупцію в Україні, на чолі з деякими прем’єр-міністрами України, які стають на чолі корупції, і, на жаль, за допомогою силових структур… Тому я думаю, що на наступний не ювілей, а річницю Незалежності буде все так, як мусить бути, на своїх місцях.

Лікнеп для прокурорів

– Мою невинуватість вам не потрібно доводити, її довів Генпрокурор Медведько, – звертається Тимошенко до державного обвинувачення, нагадуючи про перевірку ГПУ спільно з фахівцями Мін`юсту і Інституту держави і права імені Корецького НАНУ діяльності уряду Тимошенко.

– Медведько чітко сказав, що директиви Кабінету міністрів потрібні лише в одному випадку – коли підписуються міжнародні договори. Угода між Нафтогазом і Газпромом не є міждержавною, міжурядовою... Для вас Медведько – авторитет? – нібито між іншим запитує вона у прокурорів, викликаючи гучні оплески у залі.

Під час промови екс-прем’єр зазначає, що вважає абсурдом заяви прокурорів про те, що доручення посадовцям Нафтогазу на підписання у 2009 році газових контрактів з Росією вона мала написати виключно на бланку.

– Мені хочуть дати 7 років за те, що я своє доручення не на бланку написала, – каже вона, наголошуючи, що за такою аналогією прем’єр-міністру не можна давати усні доручення підлеглим. – А якщо, вибачте, екстрена ситуація, і прем’єр-міністр знаходиться в туалеті і пише на туалетному папері, це що вже не доручення?

Хоча в цій частині свого спічу Тимошенко частенько апелює до прокурорів, вони не особливо її слухають: то шепочуться, то сміються.

Тоді Юлія Володимирівна клацає пальцями у повітрі, намагаючись привернути їхню увагу.

– Я розумію, що вам нецікаво, але послухайте, - додає вона.

А от суддя Кірєєв від початку виступу Тимошенко був сама уважність. Кілька разів він подавався вперед всім тілом і ще й тягнув голову в бік Тимошенко, особливо зацікавившись сказаним. Втім, під кінець і він почав здавати, час від часу заплющуючи очі.

Тимошенко згадує славнозвісні директиви. Ну як без них? Каже, що не намагалася видати за директиви уряду свої доручення делегації Нафтогазу щодо проведення газових переговорів з Росією у 2009 році.

– Ці директиви я задумала і написала як свої доручення. Вибачте, що не на бланку, – іронізує вона, звертаючись до державних обвинувачів.

У залі знову оплески.

Екс-прем’єр запитує у прокурорів, чи знають вони, що таке одноосібно свідомо і з умислом підписати документ, який має ухвалюватись колегіально.

– Ви розумієте це словосполучення? Це значить, що я мусила десь тихо підробити рішення уряду без голосування, надати йому всі реквізити і поставити там свій підпис. Тоді це був би злочин, передбачений ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу, – пояснює вона.

Тимошенко підкреслює, що у матеріалах справи є філологічна експертиза, згідно з якою слова «доручення» та «директиви» визнані синонімами.

– Ви знаєте, що таке синоніми? Це слова, які по-різному звучать, але означають одне і те саме. – проводить вона лікнеп для прокурорів. – Це не антоніми, які мають протилежне значення. Я прошу вас не займатися абсурдом. Я вам кажу, що це мої доручення. Які вам ще свідчення потрібні? – риторично запитує вона в прокурорів.

Тимошенко: я ніколи не звернуся за помилуванням

Тимошенко наголошує, що з достовірних джерел знає про те, що вирок буде обвинувальним, бо перед Родіоном Кірєєвим поставлене таке завдання.

– У моїй справі спочатку був написаний вирок Печерського районного суду в Адміністрації Президента, потім була порушена кримінальна справа, потім вона була «розслідувана» СБУ і прокуратурою, а після того почалося судове розслідування, – каже вона. – Вирок написаний до порушення кримінальної справи.

Екс-прем’єр переконана, що таким чином чинний президент Янукович намагається усунути її з політичного поля «як небезпечного політичного конкурента». Вона каже, це буде вирок не їй, а всій системі правосуддя та силовим структурам, а водночас «це буде клеймо на лобі Януковичу, що він є диктатором».

– Це був класичний суд Лінча, – зазначає ЮВТ, додаючи, – Але я переконана, що я обов’язково отримаю повну реабілітацію в міжнародних судах.

Тимошенко наголошує, що обвинувальний вирок поставить під сумнів можливість підписання угоди про асоціацію з ЄС та про зону вільної торгівлі.

– Сьогодні, утримуючи мене за гратами, знаючи, що тут немає складу злочину він де-факто зриває підписання угоди про Асоціацію. І тому він не може зараз мене випустити і не може дати команду закрити справу тому, що це призведе до руйнації його головної зовнішньоекономічної стратегії, а вона спрямована далеко не в Європейський Союз... Я не хочу, щоб Януковчу зробили такий подарунок і не ратифікували угоду про Асоціацію, я не хочу, щоб ми жили за їхніми планами.

– Дріт, який оточує Лук’янівське СІЗО і який оточує Межигір’я, зроблені з одного металу. Але я в тому Лук’янівському СІЗО маю менше страху, ніж Янукович за дротами в Межигір’ї. І я маю більше свободи, ніж він.

Напевно, користуючись цією внутрішньою свободою, Тимошенко категорично заявляє, що ніколи не проситиме про помилування в Януковича.

– Я ні за яких підстав, ніколи ні за яким помилуванням не звернуся, бо це буде визнанням диктатури в Україні. І хай він такі плани навіть не будує! – гордо заявляє ЮВТ.

Дебати завершуються.

На сьогодні Кірєєв обіцяє обмін репліками без обмеження в часі.

Далі буде...

Анна Ященко