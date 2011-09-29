Донька Тимошенко написала відкритий лист Мамі

Євгенія КАРР закликає свою маму - екс-прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО – триматися й вірить, що «правда все одно переможе».

Про це Є.КАРР написала в листі мамі, текст якого наводить сайт БЮТ.

«Сьогодні я повинна була виступати в суді як захисник. Але я вирішила цього не робити. Я не звертатимуся до суду, тому що знаю, наскільки це марно. Сьогодні, Матусю, я звертатимуся лише до тебе...», - говорить Є.КАРР.

«Так вийшло, мамо, що сьогодні я твій захисник. Хоч і знаю, що нічийого захисту ти не потребуєш. Раніше - і в дитинстві, і потім - завжди моїм захисником була Ти. А сьогодні я - твоя захисниця. З одного боку, я пишаюся цим. Але з іншого - для мене це дуже незвично й боляче. Я знаю, мамо, що ти - Сильна Людина. Дуже сильна... Набагато сильніша, напевно, ніж я, і тато, і бабуся разом узяті... Але для мене ти - перш за все не лідер опозиції й не Великий Політик (вже вибач, що я так говорю). Для мене ти - моя маленька, улюблена мама. І я, може, як ніхто інший знаю, чого варта ця сила, ця незламність, ця гордість. Я пишаюся тобою, мамо... І коли ми приходимо ввечері додому після всього цього кошмару... ми не плачемо, мамо, чесно... Ми - тримаємося, ми пишаємося тобою», - пише Є.КАРР.

«Перш за все, я знаю, що ти ні в чому не винна, - пише донька Ю.ТИМОШЕНКО. - І не тому, що так, напевно, скажуть усі діти в світі. Про це чудово знають і всі журналісти, присутні в суді, і дипломати, і всі люди, які ночують у наметах вже два місяці на Хрещатику, і мільйони інших людей України, які спостерігають за цим фарсом, який чомусь називається судом».

Є.КАРР говорить: «Я не розбираюся в газових контрактах, я не вивчала Кримінальний кодекс, та зате я пам`ятаю, як ти навчила мене любити цю країну, я знаю, як ТИ любиш її, я знаю, що ти ніколи й ні за що не зробила б боляче і погано Україні. Для мене це набагато важливіше, ніж сто тисяч кодексів, аргументів і кримінальних справ разом узятих...»

«Я пам`ятаю, - йдеться в листі, - як ти раділа під час Помаранчевої революції, що багато-багато людей вперше в житті заговорили українською, що мільйон людей вперше співали разом гімн України... Спасибі тобі, рідна, за те, що так було, що в нашій історії був такий період... Був – завдяки тобі... Я не політик, і маю права так говорити й так вважати... Мене журналісти іноді запитують: могли б Ви бути як мама, як Юлія Тимошенко? - Напевно, ні, не могла б... Юлія Тимошенко – всього одна... І навіть на кухні, коли ти не з нами, ми тебе називаємо не мама, а Юля, як мільйони людей в Україні й у світі. Моя мама стала символом боротьби. Я не хотіла цього, але так сталося, і я пишаюся цим, пишаюся тобою».

«Коли я приходжу до вас із татом додому - мені вибігають назустріч усі твої собаки й ніби запитують – «де вона?». А я їх обманюю, говорю, що завтра прийде...», - пише донька Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначає: «Скоро суд піде на нараду й оголосить свій вирок. Сім років, - як вони хотіли, або сімдесят, або сімсот. Їм – все одно...».

«Я не прошу милості у суду, тому що знаю, що тобі не потрібна милість від них. Я не прошу поблажливості, тому що знаю, що ти – права, і не потребуєш ніякої поблажливості. Я не волаю до совісті й чести, тому що для деяких у цьому залі це абсолютно чужі поняття... Я просто хочу, мамо, щоб ти знала: що б не сталося в цьому залі, що б не сталося в цьому світі й на цій Землі - правда все одно переможе. Переможуть правда й добро, інакше не може бути. Я знаю, що все має бути добре й справедливо... Я вірю в це. Ми – з тобою! Ми - всі-всі-всі!!! Я люблю тебе, моя рідно матусю! Тримайся моя, рідна й мила!», - пише Є.КАРР.

Нагадаємо, сьогодні в Печерському районному суді Києва продовжуються дебати у справі зі звинувачення екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень під час укладення газових контрактів із Росією в 2009 році.

З доповіддю виступає захисник Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ. Вчора в дебатах брали участь адвокати Юрій СУХОВ і Олександр ПЛАХОТНЮК.

М.СІРИЙ повідомив, що два інших захисника Ю.ТИМОШЕНКО – її чоловік Олександр ТИМОШЕНКО і донька Євгенія КАРР - не братимуть участь у дебатах.

Після виступу М.СІРОГО в дебатах візьме участь сама Ю.ТИМОШЕНКО.