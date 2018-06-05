Декриміналізація для Тимошенко: не кажи «гоп»?

Сьогодні, коли парламентська більшість поставила на розгляд президентський законопроект 9221 про декриміналізацію економічних злочинів (це перший етап для звільнення Юлії Тимошенко), у нас в редакції зав’язалася суперечка. Одні журналісти казали, що це погана донецька звичка - спочатку створити проблему (посадити Тимошенко та продемонструвати цілому світу наше «продажне» судочинство), а потім випустити (поспіхом вносячи зміни до КК). І жодного позитиву, окрім особистої свободи Тимошенко, там не бачили. Інші казали, що здатність Президента випустити політичного опонента виглядає першою його спробою подолати власну життєву конституцію. Нехай цілком донецьку конституцію (яка включає помсту політичному ворогу), але все ж це вчинок – піти на крок, який залишає нашу державу в колі відносно стабільних та європейськи орієнтованих (останнє неможливо, допоки Тимошенко сидить).

Парламент дав зелене світло законопроекту 9221, мета якого «гуманізація існуючих у законодавстві України санкцій за скоєння кримінальних правопорушень у сфері економіки і господарської діяльності».

Принаймні, так пишеться в супровідній записці Андрія Портнова. Андрій Портнов – голова управління Адміністрації Президента з питань судочинства, радник Президента, якого в юридичних колах вважають рушієм кар’єри судді Родіона Кірєєва. Нагадаємо, що ще три законопроекти з декриміналізації авторства Геннадія Москаля, Арсенія Яценюка та В’ячеслава Кириленка були відхилені. Сценарій звільнення Тимошенко через скасування статті в КК був описаний багато разів. Крок перший. Президент вносить законопроект, яким пом’якшує економічні злочини…

Законопроектом 9221 за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі пропонується запровадити санкцію у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише в разі його несплати в термін, установлений судовим рішенням. Документ скасовує кримінальну відповідальність за ті діяння у сфері господарської діяльності, які на сьогодні втратили ознаки підвищеної суспільної небезпеки. Також пропонується встановити, що взяття під варту не може бути застосоване до раніше несудимої особи, що підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, за винятком випадків, коли вона переховується від органів слідства або перешкоджає розслідуванню справи.

Як бачимо, повна гуманізація… Думки експертів з приводу цього законопроекту розділилися. Адвокати, котрі спеціалізуються на таких справах, розповіли нам, що попри політичну мету (звільнити Тимошенко) він дуже корисний.

Водночас Геннадій Москаль, автор одного з альтерантивних законопроектів, досить критично налаштований до цієї президентської ініціативи. "Щодо 90% цих статей, які вони декриміналізують, за роки незалежності не порушувалося кримінальних справ. Людей за тими статтями масово не засуджували. Ну, звільняють від відповідальності за незаконне відкриття валютних рахунків. А ви попросіть нардепів вивернути кишені й побачите, що в них банківські картки лише іноземних банків. То вони себе й звільняють від відповідальності", - коментує нардеп.

"Декриміналізують статті за контрабанду, за фальсифікат та випуск недоброякісної продукції. Не знаю, чи варто це декриміналізувати, бо ми - країна фальсифікату. Ми фактично легалізуємо контрафакт. В цій же країні тільки сало не можна підробити, все решта підробляють. Це створення ілюзії декриміналізції кримінального судочинства. Я надіслав запит в департамент виконання покарань. Гадаю, після прийняття закону випустять з місць позбавлення волі з п’ятдесят людей. А взагалі багато з цих статей тільки увійшли в новий закон щодо протидії корупції, а тепер їх декриміналізують через півроку після прийняття», - каже Москаль. Політик не вірить, що за цим законом можна звільнити Юлію Тимошенко та Юрія Луценка.

Втім, адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк та інші нардепи БЮТ вважають, що якщо при другому читанні за пропозицією опозиції буде скасована кримінальна відповідальність за ст. 364 та 365 КК (за якими судять Тимошенко), то екс-прем`єр буде звільнена. Це, власне, і є другий крок операції «звільнення». Плахотнюк нагадав, що Кірєєв назвав лише орієнтовну дату судового засідання, коли зачитають вирок, - 11 жовтня. На думку адвоката, «орієнтовно» називають зазвичай дату, коли суд повинен відбутися протягом двох-трьох днів. Така велика від останнього засідання до початку читання вироку пауза із відсутністю чіткої дати, що її взяв Кірєєв, свідчить, що суддя чекає якогось рішення.

Джерела УНІАН в парламенті стверджують, що досі нема чіткого «розкладу» по датах, коли саме розглядатиметься друге читання законопроекту, після якого статтю Тимошенко «декриміналузіють». Так само невідомо чітко, коли відбудеться наступне судове засідання. Інформацію з розкладом звільненняпо датах наші співрозмовники вважають, швидше, бажаним сценарієм, щоб заспокоїти Європу, та спробою додатково мотивувати голову держави.

Нам казали, що навіть наказ на голосування за те, щоб лише поставити в порядок денний законопроект 9221, було отримано в середу зранку.

Насправді, звільнення Тимошенко попри наполягання Європи та попри нібито вирішений, розписаний по кроках сценарій, і надалі залишається предметом боротьби. Але боротьбою не двох груп з оточення Президента. Хоч, і кажуть, що є особи, в числі яких нібито Андрій Портнов, які підігрівають бажання Президента бачити Тимошенко у в’язниці. Але це рішення - швидше, результат боротьби Президента із самим собою, бо й надалі питання Тимошенко, як стверджують джерела, викликає у лідера держави напади гніву та, скажімо так, емоційної нестриманості. Боротьба із самим собою та із власною життєвою конституцією - це завжди найбільш болісно. Тому почекаємо із висновками…

Маша Міщенко