Турчинов думає, що у влади є лише один шанс зберегти обличчя

У влади є тільки один шанс зберегти обличчя у справі проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО - негайно ухвалити закон про декриміналізацію з урахуванням поправок, внесених опозицією.

Про це заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Сьогоднішня відмова пропрезидентської більшості проголосувати за законопроекти опозиції, які б розв’язали проблему ганебних судових процесів, свідчить про те, що чинна влада не має бажання шукати вихід із ситуації, яку сама створила», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

«Вони продовжують курс на політичні репресії, протиставляючи себе цивілізованому світу», - підкреслив керівник партії «Батьківщина».

«Після сьогоднішнього провального голосування є тільки один вихід: внести до президентського законопроекту поправку від опозиції щодо 364-ї та 365-ї статей Кримінального кодексу і проголосувати цей законопроект вже завтра в цілому, а не розтягувати процес знущання над ТИМОШЕНКО та іншими опозиціонерами, які без жодних підстав продовжують перебувати за гратами», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не включила до порядку денного жодного законопроекту щодо декриміналізації статті, за якими висунуто обвинувачення Ю.ТИМОШЕНКО.

Також парламент не підтримав у першому читанні законопроект, яким передбачалося вилучити з Кримінального кодексу України статтю 365, за якою судять Ю.ТИМОШЕНКО.