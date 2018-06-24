Суд над Луценком: перевірка «на вошивість» і розповідь про нічні допити
Дива не сталося – задовольнити клопотання про звільнення з-під варти суд традиційно відмовився. Але ще два свідки стали на бік екс-міністра...
На сьогоднішньому засіданні у справі Луценка дива не сталося – задовольнити клопотання адвокатів про його звільнення з-під варти суд традиційно відмовився. Але ще два свідки стали на бік Луценка, повідомивши суду цікаві деталі про нічні допити і недозволені методи слідчих…
Клопотання про звільнення як “перевірка на вошивість”
|Олексій Баганець і Юрій Луценко
– Встановлення судом на попередніх засіданнях фактів фальсифікації досудовим слідством матеріалів кримінальної справи по обвинуваченню Юрія Луценка якраз і є тими новими підставами, які вимагають змінити моєму підзахисному запобіжний захід із утримання під вартою на більш м’який, – наголошує адвокат.
Він розповідає, що всі свідки підтвердили відсутність злочину з боку Луценка, що екс-міністр вже більше 9 місяців безпідставно перебуває під вартою, що всі звинувачення – “не більше, ніж фантазія прокурорів”.
Адвокат Ігор Фомін додає, що і президент Віктор Янукович, і Верховна Рада виступають проти тримання під вартою особи, яка начебто скоїла економічний злочин.
– Вчергове адвокат Баганець пробує вдатися до аналізу доказів і свою позицію нав’язати шановному суду, – з суворим обличчям заявляє прокурор Дмитро Лобань. – Його висловлювання містять не тільки аналіз, а й закиди стосовно того чи іншого досудового слідства.
У цілому, на думку прокурорів, клопотання про зміну Луценку запобіжного заходу ґрунтується “на передчасній, необ’єктивній та упередженій позиції” і задоволенню не підлягає.
– Я особисто не вірю в те, що позиція президента Януковича дозволить суду змінити запобіжний захід, – бере слово Луценко. – Клопотання адвоката Баганця є черговою перевіркою на вошивість всієї української системи судочинства…
Після цієї фрази суддя Оксана Царевич з незадоволеним обличчям обертається до головуючого Сергія Вовка і починає йому щось шепотіти. Втім, Луценка не перебивають, і він продовжує говорити на підтримку клопотання про звільнення.
– Жодних підстав для арешту людини як не було станом на 26 грудня минулого року, так і нема протягом всього поточного судового процесу, на якому ми заслухали 9 свідків, 8 з яких заявили, що їхні покази сфальсифіковані Генпрокуратурою, а 9-й – що він і у Генпрокуратурі, і тут не мав що сказати по цій кримінальній справі. Я чую від "дятлів" Пшонки, що захист вдається до передчасної і упередженої оцінки доказів. Цікаво, хто з присутніх на цьому судовому засіданні не так само, як захист, розуміє слова свідка Мельника, що його катували під час 8-годинного допиту? Якби у нас був незалежний, об’єктивний суд, то вже з минулого судового засідання справа проти Луценка мала б бути оголошеною справою проти Генпрокуратури, яка в такий спосіб здобуває покази для політичної розправи, замовленої президентом Януковичем, над своїм політичним опонентом. Все, що прокурори написали в оцій макулатурі на декілька тисяч сторінок під назвою “обвинувальний висновок” не підтверджено жодним з допитаних свідків, – екс-міністр підіймає вгору величезний талмуд справи і розмахує ним у повітрі.
– Якщо після 9 місяців європеїзації української судової системи, яку ніби проводить Янукович і його команда, суд і далі вважає законним арештовувати політика на підставі того, що він не визнає свою вину, не дає свідчення Генпрокуратурі і дає інтерв’ю ЗМІ, тоді всі ці розмови про крокування в Європу можна засунути куди?..
|Юрій та Ірина Луценки
– Правильно, під стіл, – погоджується Луценко, додаючи. – Звичайно, це рішення буде прелюдією до завтрашнього рішення “великої сцени” Печерського суду. Я очікую на політичне рішення. Я прекрасно розумію, що на правове рішення щодо клопотання Баганця очікувати в Україні, а тим більше за день до політичної розправи над Тимошенко, не варто. Тому, підтримуючи клопотання, я хочу добитися лише одного – ще раз публічно продемонструвати брехню про європейські стандарти судочинства в Україні.
Судді йдуть радитися, конвой видаляє журналістів з залу.
Перед виходом у коридор, передаю записку Ірині Степанівні для Юрія Віталійовича. Хочемо почути його прогнози щодо завтрашнього вирішального для Юлії Тимошенко дня і запитуємо, що б Луценко побажав леді Ю.
Про нічні допити і недозволені методи слідчих
|Сергій Вовк
10-й свідок у справі екс-міністра – Володимир Шаповал, який був керівником апарату МВС України при трьох міністрах, а в структурі МВС взагалі попрацював 40 років – з 1967 по 2007 рр.
Прокурор Лобань детально випитує Шаповала про обставини знайомства з Мельником, про особливості розподілу їхніх посадових обов’язків і навіть про розташування їхніх кабінетів.
– Чим ви можете пояснити, що кабінет Мельника знаходився поряд з кабінетом міністра, а ваш – в іншому корпусі? – з претензією на незрозуміле “викриття” запитує прокурор.
Свідок щиро здивований запитанням.
– Мельник перші два місяці був моїм помічником, а лише потім заступником керівника апарату. Матчасть треба вчити, прокурори! – зазначає Луценко.
Далі Лобань цікавиться історією знайомства свідка з водієм міністра Леонідом Приступлюком.
– Я за водіями не дивився. Це не моя справа, які у нього водії і чим вони займаються. Вони займалися своєю справою, я – своєю.
– Чи змінилася практика спілкування Луценка з керівником апарату? – продовжує допит прокурор Віктор Клименко.
– Ні, кожен міністр виконує одні й ті самі функції, – відповідає Шаповал.
– Чи застосовувалися до вас незаконні методи на стадії досудового слідства? – традиційно запитує Клименко.
– Мене здивувало, по-перше, чому мене викликали, – щиро ділиться свідок. – І, по-друге, те, що допит був вночі. Коли по телефону мене запросили, мене не було в Києві. Коли я приїхав, я одразу набрав слідчого. Слідчий сказав – приїжджайте зараз. Я кажу, так зараз же ніч, давайте завтра. А він: ні, вже зараз приїжджайте. Я з дороги був, заморений. Приїхав. Допитали.
– Чи чинився на вас фізичний чи психологічний тиск? – продовжує прокурор.
– Тиск – це те, що вночі…
– Про це ви вже повідомляли, – незадоволено перебиває Шаповала Клименко.
– Не перебивайте свідка! – заступається за екс-керівника апарату міністра адвокат Фомін.
– Мені ставили питання, які, як на мене, не стосувалися справи. Наприклад, запитували: “чи може Луценко бути міністром? а чого службова машина возила його з дому на роботу і з роботи додому?” А що він на трамваї буде їздити? – іронізує Шаповал.
Шаповал вважає, що це були недозволені методи допиту.
– Чи мали ви можливість ознайомитися з протоколом допиту? – не відступає прокурор.
– Так протокол переписували! – не стримуючи емоцій, вигукує свідок. – Мене допитували два слідчих. Один говорив, інший записував. Коли я прочитав протокол, я сказав: зачекайте. Тут щось не так. Давайте напишемо так, як було. Такий момент був.
– У подальшому перед підписанням виправленого тексту протоколу чи ви реалізували своє право ознайомитися з ним? – продовжує атакувати питаннями Клименко.
– Так, я це право реалізував, але був стомлений і дорогою, і допитом.
У захисту питань не виникає.
– Всі питання, які я хотів поставити, вже поставив прокурор Клименко, – посміхається Баганець.
Відповідаючи на запитання Луценка, Шаповал розповідає, що участі в прийнятті рішення щодо оформлення на роботу Приступлюка він не брав, до надання Приступлюку житла відношення не мав, питаннями організації відзначення Дня міліції у 2008 і 2009 не займався, бо вже і не працював в органах на той час.
Тож дивним виглядає його статус свідка. А за словами Луценка, по його справі проходять півсотні таких свідків, які нічого не можуть повідомити суду, бо не мають жодного відношення до цієї справи.
“Не буде ж міністр їхати в секретний департамент на тролейбусі”
Одинадцятий свідок – колишній заступник начальника управління Департаменту розвідувально-пошукової діяльності МВС України Володимир Петрук.
Він розповідає, що працівники його департаменту регулярно відряджалися для виконання завдань в інші підрозділи МВС. І практика оформлення водіїв міністра в їхній департамент існувала задовго до призначення Луценка.
– З першого дня моєї служби в підрозділі (а я працюю ще з радянських часів) це існувало.
Щодо Приступлюка, за словами Петрука, його прийняття на службу було правомірне – “не судимий, стан здоров’я дозволяв, армійську службу він мав, загальносередня освіта також дозволяла”.
– Чи виконував Приступлюк покладені на нього обов’язки? – цікавиться прокуратура.
– Я не міг контролювати, оскільки він працював за межами підрозділу. Я не виключаю, що виконував.
– Чи вам відомо, чому водії міністрів оформлялися на роботу в ДРПД? – вже запитує свідка захист.
– Це секретний департамент, його має право відвідувати обмежене коло людей – заступники міністра, міністр і безпосередньо співробітники департаменту, – пояснює Петрук. – Зрозуміло, не буде ж міністр їхати туди на тролейбусі? Його має хтось відвезти. А відвезти його міг тільки співробітник нашого департаменту. Так повинно було бути, це логічно.
Луценко бажає Тимошенко і далі бути символом боротьби
|Юрій Луценко
– Твердження адвокатів про те, що справа розвалюється, це їхнє бажання – вони бажане видають за дійсне. Насправді, свідки, в тому числі й сьогоднішні, повністю підтвердили покази – ті, які вони давали на досудовому слідстві, – каже Лобань.
За словами прокурора, під час сьогоднішнього допиту обидва свідки підтвердили, що водій Луценка Леонід Приступлюк не виконував обов’язків, які були покладені на нього як на співробітника ДРПД.
– Він був дійсно водієм Луценка, а ніяким не розвідником, – зазначає Лобань.
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Перед закінченням судового засідання отримуємо письмову відповідь від Юрія Віталійовича щодо справи Тимошенко.
– У тоталізатор долі людини в умовах тоталітарного режиму не граю, – пише Луценко. – Я бажаю Тимошенко бути й далі тією Юлею, яка для мільйонів українців є символом боротьби за справедливість.
Анна Ященко