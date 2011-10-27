Європарламент: збереження вироку Тимошенко містить ризики для Угоди

Європарламент вважає, що збереження вироку колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО у нинішньому вигляді містить ризики для укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції Європарламенту, схваленій сьогодні на пленарній сесії в Страсбурзі більшістю голосів.

“(Європарламент – УНІАН) дотримується думки, що неможливість перегляду вироку Ю.ТИМОШЕНКО матиме ризики для укладення угоди про асоціацію та її ратифікації, відштовхуючи країну від реалізації європейської перспективи; висловлює стурбованість певними ознаками зменшення демократичних свобод та можливої інструменталізації державних інституцій з упередженою метою вимоги політичного реваншу”, - написано у 7-му пункті резолютивної частини документу.

Депутати висловили жаль з приводу того, що засудження колишнього прем’єр-міністра України стало порушенням прав людини та зловживанням судовою владою з метою політичного придушення лідируючого опозиційного політика в Україні. При цьому депутати підкреслили, що до Ю.ТИМОШЕНКО “було вибірково застосовано” з політичною метою положення Кримінального кодексу, схвалені ще за радянських часів, які не відповідають європейським та міжнародним стандартам.

У резолюції висловлюється стурбованість з приводу того, що судовий процес проти Ю.ТИМОШЕНКО суперечить проголошеним українським урядом зобов’язанням дотримуватися демократії та європейських цінностей.

У зв’язку з цим депутати закликали українську владу забезпечити чесний, прозорий та неупереджений апеляційний процес для Ю.ТИМОШЕНКО, і наголосили, що колишньому прем’єру має бути дозволено брати повноцінну участь в політичному житті України зараз і під час наступних виборів.

Депутати Європарламенту також висловили стурбованість щодо триваючого утримування під вартою колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, незважаючи на те, що ніякого вироку щодо нього, і щодо ряду інших колишніх урядовців поки не проголошено.

“(Європарламент – УНІАН) наполягає, що всі судові процедури проти колишніх та нинішніх високопосадовців мали б проводитися у відповідності до європейських стандартів чесності, неупередженості, прозорості та незалежності”, - наголошується в шостому пункті резолюції.

Депутати підкреслили, що посилення принципу верховенства права та внутрішні реформи, включаючи боротьбу з корупцією, необхідні не лише для укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС, однак і для консолідації демократії в Україні.

Водночас депутати Європарламенту закликали усі політичні сили України провести чесні та прозорі дебати щодо політичного процесу схвалення рішень і висловили наполягання щодо того, що можливі помилки в цьому процесі мали б розглядатися слідчими парламентськими комітетами.

В документі висловлюється тривога щодо повідомлень про погіршення стану свободи засобів масової інформації в Україні і міститься заклик до влади забезпечити захист ЗМІ від будь-яких – прямих чи опосередкованих – спроб контролювати їх.

Депутати також підтримали рекомендації Венеціанської комісії щодо проекту нового закону про вибори депутатів в Україні і висловили думку щодо того, що ці рекомендації потрібно було б схвалити українському парламенту, і не лише парламентській більшості, а в результаті консультацій з опозицією та представниками громадянського суспільства.

В своїй резолюції Європарламент наголосив на визнанні європейської перспективи України.

“(Європарламент – УНІАН) дотримується думки, що поглиблення відносин між ЄС та Україною і факт надання Україні європейської перспективи мають велике значення і в інтересах обох сторін; визнає прагнення України відповідно до статті 49 Угоди ЄС, за умови виконання всіх критеріїв, в тому числі поваги до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права”, - написано в першому пункті резолютивної частини документу.

Депутати також привітали досягнення згоди щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, наголосивши, що це може стати солідною базою для “можливого завершення” переговорів про угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Європарламент також висловив думку, що нещодавнє рішення лідерів ЄС відкласти візит українського Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, запланований на 20 жовтня, надало “чудову можливість звернути увагу на серйозну стурбованість, яка була передана українському уряду та відновити конструктивний діалог, який може привести до парафування угоди про асоціацію, за умови значного прогресу в технічних питаннях, що залишилися, та ключових політичних перешкодах”.

При цьому в документі міститься заклик до Ради ЄС та Єврокомісії запланувати нову зустріч з українським Президентом ще до саміту ЄС-Україна, запланованого на грудень цього року

Депутати також закликали Єврокомісію підтримати судову реформу в Україні за рахунок кращого використання програми ЄС щодо підвищення компетенції, а також розглянути можливість створення Консультативної групи високого рівня для допомоги Україні в її зусиллях добитися відповідності з європейським законодавством, зокрема, в сфері юстиції.