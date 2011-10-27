МЗС заявляє про «велику перемогу для України»

Міністерство закордонних справ України вітає резолюцію Європарламенту, в якій визнається право України претендувати на членство в ЄС після досягнення відповідних критеріїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«МЗС вітає те, що європарламентарії визнали за Україною право апелювати до статті 49 договору про ЄС, тобто претендувати на членство в ЄС за умови досягнення відповідних критеріїв… Це велика перемога для України», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, закріплення європейської перспективи в угоді про асоціацію матиме велике значення для двосторонніх відносин України і ЄС.

Він також відзначив, що в Україні уважно стежать за оцінкою європарламентаріями внутрішньополітичних процесів в Україні.

О.ВОЛОШИН також зазначив, що незабаром відбудеться черговий раунд переговорів щодо укладенню угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Він також висловив сподівання, що представники ЄС, які беруть участь у цих переговорах, врахують резолюцію Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, в резолюції Європарламенту, ухваленій 27 жовтня, йдеться про необхідність надати Україні перспективу членства в Євросоюзі.

“Європарламент дотримується думки, що поглиблення відносин між ЄС та Україною і факт надання Україні європейської перспективи мають велике значення і в інтересах обох сторін; визнає прагнення України відповідно до статті 49 Угоди ЄС, за умови виконання всіх критеріїв, в тому числі поваги до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права”, - написано в першому пункті резолютивної частини документа.