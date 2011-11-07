На місце Джарти Янукович відправляє Могильова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ погодив призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Криму.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

У повідомленні зазначається, що “відповідно до частини четвертої статті 136 Конституції України Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ погодив призначення Анатолія МОГИЛЬОВА на посаду голови Ради міністрів Автономної республіки Крим”.

А.МОГИЛЬОВ є міністром внутрішніх справ України.

*** Згідно зі статтею 136 Конституції України, представницьким органом Автономної республіки Крим є Верховна Рада АРК, яка у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов`язковими до виконання в автономії.

Урядом Криму є Рада міністрів. Голова Ради міністрів АРК призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Крим за погодженням із Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Правосуддя у Криму здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.