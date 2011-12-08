10 чорнобильців з-під Кабміну забрали у лікарню

Чорнобильці, які голодують в Маріїнському парку в Києві, спростовують інформацію про те, що вони начебто домовилися про щось із Пенсійним фондом.

Про це УНІАН повідомив учасник акції Микола КОСТЄВ, зазначивши, що до них взагалі ніхто з уряду не приходив про щось домовлятися чи вести якісь переговори.

М.КОСТЄВ повідомив, що на даний момент 10 чорнобильців, які оголосили сухе голодування сьогодні вранці, забрали з парку на лікування, тому що стан їхнього здоров’я різко погіршився.

Він повідомив, що також припинив голодування і відправляється на лікування, тому що в нього піднялася температура під 40 градусів і він ледве говорить.

М.КОСТЄВ не уточнив, куди відправилися його колеги на лікування, але наголошує на тому, що ніхто з народних депутатів чи інших політиків їм не допомагають. За словами учасника акції протесту, до них цілий день приходили народні депутати з різних політичних сил, але так і ніхто не допоміг з вирішенням питання щодо встановлення намету. Наразі заявка учасників акції на дозвіл встановити намет перебуває в Київській міській державній адміністрації, але рішення поки що немає.

М.КОСТЄВ також наголосив на тому, що чорнобильці не збираються припиняти голодування і до них на підтримку прибувають нові і нові люди.

Зараз в Маріїнському парку голодують близько 30 чорнобильців.

Нагадаємо, сьогодні вдень джерело у правоохоронних органах повідомило, що нібито 12 чорнобильців з Луганщини, які голодують біля Кабінету мністрів, після зустрічі з представниками Пенсійного фонду висловили бажання повернутися додому.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у Києві група чорнобильців з різних регіонів оголосила голодування біля Кабінету міністрів. Вони розташувалися у Маріїнському парку навпроти будівлі уряду. Чорнобильці вимагають від держави виконати рішення судів щодо виплати їм заборгованості із пенсій.

Сьогодні, 8 грудня, вранці 12 чорнобильців оголосили сухе голодування.