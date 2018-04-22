Що спонукало Президента звернутися до Конституційного Суду?

Віктор Андрійович зрозумів, що підписаний ним 1 червня закон «Про внесення змін до закону України «Про вибори народних депутатів» підгуляв. Підгуляв в частинах дев`ятій, десятій і вісімнадцятій статті 102-3. Нагадаємо, що в цих розділах (стаття 102-3) йдеться про те, що прикордонна служба за три дні до дня виборів подає до окружкомів дані про виборців, які виїхали за кордон країни, і на момент надання даних не одержала інформації про їх повернення. Окружні комісії можуть передати ці дані в районні комісії, і ті просто зобов`язані ухвалити рішення про виключення виборців, які вибули і невідомо чи прибули. Президент звернувся до КС з проханням визнати неконституційність згаданих положень, а заступник голови ЦВК Андрій Магера одразу виступив із заявою, що якщо Конституційний Суд не ухвалить рішення за поданням Президента, то після виборів суди будуть завалені позовами, і вибори визнають недійсними.

Ми попросили експертів прокоментувати ситуацію.

Олександр Барабаш, віце-президент Асоціації народних депутатів:

ЗЛОВЖИВАННЯ МОЖУТЬ БУДУТЬ ВЕЛИЧЕЗНИМИ

Я вважаю подання Президента до Конституційного Суду обгрунтованим. Чи могло воно бути прийнято раніше, а не під час самої кампанії? Очевидно, це питання політичної тактики. Президент в травні хотів, щоб це подання з`явилося після того, як вирішаться всі питання, пов`язані з політичним процесом, з кампанією.

Але з самого початку ухвалення закону було зрозуміло, що зазначені норми доволі дискусійні. Оскільки підстави і сама процедура виключення із списку виборця (а це фактично позбавлення громадянина права голосу) були дуже сумнівні.

Особисто для мене подання Президента було очікуваним. Конституційний Суд України може визнати неконституційними відповідні положення пунктів 9, 10, 18 статті 102-3. Очевидною є неконституційність процедури, відповідно до якої лише одному органу надано право виключати громадян із списку виборців. Свого часу заради того, щоб був прийнятий весь закон, що дозволяє провести вибори, Президент вимушений був запровадити цю норму. Але як гарант Конституції він робить тепер правильно, оскільки обсяг гіпотетичних зловживань цим правом (адже все зосереджується в руках адміністрації прикордонної служби) міг бути настільки великим, що був би співставний з порушенням прав громадян під час першого і другого турів президентських виборів 2004 року. Я чекаю позитивного рішення Конституційного Суду.

Зараз ми проводимо навчання для членів окружних комісій і вчимо, як застосовувати згадану норму. Але якщо вона буде скасована, то це не тільки спростить роботу виборчих комісій, яким 27 вересня в останню хвилину не доведеться одержувати дані прикордонних служб і ухвалювати рішення про виключення людей. Сьогодні виглядає так, що якщо 27 вересня окружком ухвалює виключити громадянина, а це виявиться помилкою – людина повернулася з-за кордону, – то сьогодні немає жодного механізму, щоб скасувати це рішення. Тому що будь-які скарги припиняють прийматися районними комісіями 24 вересня, окружними, – 26 вересня, судом – 27 вересня. Захистити права громадян нікому. Отже Президент має рацію, подання обгрунтоване.

А взагалі закон писали люди, які жодного разу не брали участі у виборах і не знають, як проходять ті чи інші процедури. Тому виникло стільки помилок. Все робилося на грунті політичних домовленостей, компромісів.

Поки все виглядає так. Адміністрація Державної прикордонної служби розробила документ, куди зі слів, підкреслюю – зі слів громадянина, який перетинає кордон, пишуть дату його повернення та інші відомості. У прикордонної служби немає ніяких документальних свідчень, щоб включати когось у список «неповерненців». У закордонних паспортах немає по батькові, адреси виборця, немає, врешті-решт, даних, коли громадянин повертатиметься. Все це вони записують зі слів.

Є внутрішня інструкція прикордонної служби, але вона не може підміняти фундаментальні закони, Конституцію і закон про вибори, який гарантує виборцеві право голосу. І на грунті цього можуть відбутися колосальні зловживання.

Михайло Погребинській, політолог:

ЯКЩО КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ВИЯВИТЬ ПРУДКІСТЬ, ЗНАЧИТЬ, ВІН РУЧНИЙ

Якщо Конституційний Суд виявить несподівану прудкість і візьме до розгляду подання Президента, то це підтвердить статус Конституційного Суду як ручної структури Секретаріату Президента. Якщо свого часу Президент підписав закон про внесення змін до закону про вибори, а йому потрібно було підписати закон, щоб вибори відбулися, – то тепер звертатися до Конституційного Суду несолідно.

І цьому є єдина причина: його, мабуть, переконали в тому, що шансів перемогти або, принаймні, отримати пристойний результат для «Нашої України» у випадку, якщо спрацює механізм обмеження голосування чужими паспортами, немає. І ось Президент намагається ліквідувати цю норму. Адже людей виїхало багато. І ця норма введена за наполяганням «Регіонів» – проти фальсифікацій з боку НУ–НС. Ющенко, розуміючи, що ці норми загрожують результатові, намагається знайти аргументи. А Конституційний Суд, який стільки часу не працював, повинен ухвалювати рішення.

Заява заступника голови ЦВК Магери про те, що якщо Конституційний Суд не ухвалить рішення, то буде стільки позовів, що вибори будуть визнані недійсними, – зрозумілі. Він працює в Секретаріаті і говоритиме, що потрібне Балозі й Президентові.

Світлана Конончук, керівник політичних програм Українського незалежного центру політичних досліджень:

СУПЕРЕЧЛИВІ НОРМИ ПОТРІБНО ВІДМІНИТИ, АЛЕ ВЖЕ ДЛЯ НАСТУПНИХ ВИБОРІВ

Саме по собі положення про можливість виключати із списку «вибулих» ущемляє права громадян. Це думка більшості експертів з виборчого права. Але дивує момент, вибраний для президентського подання. Підписуючи закон, Президент не висловлював особливих зауважень. А тут за місяць до голосування у нього з`явилися питання до закону. Можливо, юристи Секретаріату не звернули уваги на ті перешкоди, які можуть виникнуть перед громадянами, що не встигли повернутися додому за три дні до дня виборів. А можливо, не захотіли заглиблюватися.

Розділи 9,10, 18 статті 102-3 потрібно відміняти. Але навряд чи до дня голосування Конституційний Суд ухвалить відповідне рішення. Але ці зміни слід приймати на перспективу, адже цей закон регулює всі позачергові вибори.

Можна, врешті-решт, провести вибори, не виключаючи згаданих розділів. Скасування або визнання виборів недійсними – нереальні. Позачергові вибори не можуть бути визнані недійсними через це (хоча цілком можуть бути визнані недійсними з ряду інших параметрів).

Але спірні розділи не пов`язані з організацією роботи комісій, з представництвом партій у комісіях або неможливістю встановити результати виборів. За їх допомогою просто зменшується кількість людей, які можуть взяти участь у виборах. А президентська сторона зацікавлена, щоб людей було якомога більше. Той закон треба було прийняти в цілому. Його прийняли махом, а тепер намагаються дочитувати. Все це через недопрацювання або халатність президентської команди.

Про це недопрацювання говорили на другий день після ухвалення закону. Якби Президент опротестував цю норму тоді, в травні, то нині його було б легше приводити в нормальний вигляд.

Опитувала Маша Міщенко