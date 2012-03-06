Янукович: Вимога МВФ підняти ціну на газ для населення на 50% є неприйнятною

11:33, 06 березня 2012
Політика
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Про це глава держави повідомив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Міжнародного жіночого дня.  

Віктор Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує неприйнятність вимоги Міжнародного валютного фонду підвищити ціну на газ для населення на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Міжнародного жіночого дня.

«Вимога МВФ підняти ціну на газ для населення на 50% є неприйнятною», - заявив В.ЯНУКОВИЧ. «Ми на це не погодилися і ніколи не погодимося», - додав він.

 

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