Янукович: Вимога МВФ підняти ціну на газ для населення на 50% є неприйнятною
11:33, 06 березня 2012Політика
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Про це глава держави повідомив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Віктор Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтверджує неприйнятність вимоги Міжнародного валютного фонду підвищити ціну на газ для населення на 50%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Міжнародного жіночого дня.
«Вимога МВФ підняти ціну на газ для населення на 50% є неприйнятною», - заявив В.ЯНУКОВИЧ. «Ми на це не погодилися і ніколи не погодимося», - додав він.
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