Янукович запевнив, що в Україні зникла загроза ядерного тероризму

Президент України Віктор Янукович на Сеульському саміті з питань ядерної безпеки закликав міжнародну спільноту єднатися навколо вирішення проблеми подолання ядерної загрози.

«Я закликав світову спільноту до єднання навколо проблеми ядерної загрози», - сказав глава держави в інтерв`ю The Wall Street Journal в Сеулі, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

За словами В.Януковича, Україна займає в цьому питанні послідовну позицію і є твердим прихильником ядерного роззброєння, обмеження ядерної зброї у світі та створення без`ядерного безпекового простору. «Наша держава неухильно дотримується цього принципу з перших років своєї незалежності», - зазначив В.Янукович.

У цьому контексті Президент нагадав про взяті Україною зобов`язання щодо вивезення зі своєї території високозбагаченого урану. «Це складова безпеки України та світу», - підкреслив він.

В.Янукович наголосив, що з виконанням цього рішення в нашій державі фактично зникла загроза ядерного тероризму.

За даними прес-служби, інтерв`ю Президента України The Wall Street Journal буде опубліковано завтра, 29 березня.

***Щоденна ділова газета The Wall Street Journal видається в Нью-Йорку з 1889 року. У 2010 році наклад газети становив 2,1 млн. примірників і 400 тис. платних передплат в Інтернеті на день. Працюють також європейське та азійське видання газети.