Шуфрич розповів, як Ющенко з ним ”брутально повівся”

Заборона на образи політичних опонентів, яка міститься в "Кодексі честі" Партії регіонів, не поширюється на образи на адресу президента.

Такий висновок можна зробити зі слів керівника передвиборного штабу Партії регіонів Бориса Колеснікова, який прокоментував партійний документ в ефірі "1+1".

Відповідаючи на запитання ведучої, чи співвідносяться з "Кодексом честі" заяви представників Партії регіонів Ганни Герман, яка назвала президента Віктора Ющенка "підпанком" і міністра з надзвичайних ситуацій Нестора Шуфрича, який назвав членів РНБО "клоунами", Колесніков відповів:

"РНБО і президент не є суб`єктами виборів. Мова в кодексі честі йде про те, що потрібно рекламувати себе, а не інших".

"Шуфрич і Герман критикували президента – він не суб`єкт виборчого процесу", - додав він.

У свою чергу Шуфрич в ефірі 5 каналу, коментуючи свої слова на адресу Ющенка, сказав:

"Ющенко нікуди не балотується. Коли будуть президентські вибори, то, можливо, я утримаюся від своєї громадянської оцінки, дій президента".

"Я зараз не хочу цитувати, як він (Ющенко) називав мене на Вінниччині. Все ж таки він вважає себе президентом. Принаймні він себе вважає президентом. Я вже про решту країни не кажу. Те, що він під час моєї доповіді брутально звернувся до мене на "ти"... Все ж таки, як то кажуть, ми з ним кіз разом не пасли і бджіл разом не розводили", - додав Шуфрич.

Водночас він пообіцяв бути толерантним у своїх оцінках дій опонентів, а також "говорити правду і тільки правду".

Українська правда