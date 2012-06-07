Коморовський, ймовірно, зіпсує настрій Януковичу перед футболом

09:51, 07 червня 2012
Політика
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Президент Польщі Броніслав Коморовський завтра, 8 червня, перед урочистим відкриттям Євро-2012 планує провести переговори з Президентом України Віктором Януковичем.  

Коморовський, Янукович

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, згідно з повідомленням прес-служби Б.Коморовського, зустріч президентів запланована за 2,5 години до початку першого матчу Євро-2012, який глави держав також планують переглянути.

"Зустріч запланована на 15.30", - сказано у повідомлені.

Прес-служба також повідомила, що вчора Б.Коморовський провів тригодинну нараду з близько 20 експертами та політиками, котрі, зокрема, займаються питаннями України.

"Тема України є дуже важливою для Польщі. Президент активно залучений у справи наближення українців до цінностей західного світу", - сказала прес-секретар глави Польської держави Анна Тшаска-Вєчорек.

Вона додала, що "однією з дуже важливих тем" в польсько-українських відносинах є справа колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.

У прес-службі Б.Коморовського також нагадали, що він разом з В.Януковичем також планує бути присутнім на закритті Євро-2012 у Києві 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, Б.Коморовський з моменту арешту Ю.Тимошенко у серпні минулого року закликає В.Януковича внести зміни до законодавства, які б унеможливили кримінальне переслідування політиків за політичні рішення, зазначаючи, що ця практика не відповідає стандартам Європейського Союзу, до якого хоче приєднатися Україна.

У свою чергу, представники української влади вважають правомірним засудження Ю.Тимошенко, провладна парламентська більшість декілька разів відмовлялась ухвалювати відповідні зміни до Кримінального кодексу.

 

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