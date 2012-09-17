У Кличка заявляють про «масове знищення» партійної агітації

У виборчих округах Київської області масово знищують зовнішню рекламу та агітаційні плакати кандидатів-мажоритарників від партії «УДАР Віталія Кличка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної організації партії "УДАР", зокрема, у Фастові протягом вихідних було зрізано два білборди і залито чорною фарбою близько 20 сіті-лайтів із зображенням кандидата у народні депутати України від партії «УДАР» по 91 виборчому окрузі Руслана Сольвара. Цікаво, що цими днями у Фастові відбувалися святкові заходи з нагоди Дня міста.

У свою чергу, в місті Вишгороді, яке є центром 96 одномандатного виборчого округу, було зрізано три білборди кандидата-мажоритарника від «УДАРу» Дмитра Крейніна. Згодом на місці пошкоджених рекламних носіїв з’явилися агітаційні щити Партії регіонів.

У Київському обласному виборчому штабі партії «УДАР» заявляють, що кампанія опонентів по знищенню партійної агітації «УДАРу» набрала масового характеру.

«Минулого місяця в Обухові понищили усі наші білборди, які були розташовані в найбільш людних місцях. Тепер те саме відбувається в інших районах Київщини. Показово, що у більшості випадків нищення агітаційної продукції «УДАРу» на їх місці вже на наступний день з’являється політична реклама Партії регіонів», - заявили в «УДАРі».

Як повідомлялося раніше, рекламні щити партії «УДАР» було знищено в Черкаській, Одеській, Закарпатській областях та Криму.