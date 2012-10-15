Єфремов уже думає, як «покращити життя» мажоритарників у новій ВР

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною ініціативою під час Погоджувальної ради про внесення змін до Регламенту виступив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

У свою чергу, голова ВР Володимир Литвин пояснив, що через змішану систему виборів виникають нові реалії щодо депутатів-мажоритарників.

Зокрема, додав він, регламент має передбачати право депутатів-мажоритарників на створення депутатських груп, чого немає у нинішній редакції.

Крім того, додав спікер, має передбачатися участь депутатів-мажоритарників у створенні робочих органів для підготовки засідань нового складу парламенту.

«Цілком очевидно, що з урахуванням цього нам потрібно внести зміни. Я просив би, щоб ми подивилися саме на цю частину. А з іншим не поспішали, щоб у нас було порозуміння і консенсус не тільки серед чинних фракцій і груп», - сказав В.Литвин.