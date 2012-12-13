Каськів рятує репутацію ціною $330 тисяч з держбюджету

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестицій) заплатить американській компанії «APCO Worldwide Іnc.» 330 тис. доларів за допомогу в покращенні іміджу проекту «LNG-термінал».

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

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Згідно з повідомленням, американська компанія надаватиме Держінвестицій допомогу у внутрішніх або зовнішніх зв'язках з метою покращення іміджу й надання потенційним інвесторам інформації про умови реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Дата акцепту - 12 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співробітництво з реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко, в компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод із регазифікації скрапленого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь у проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії.

При цьому сам підписант – Джорді Бонвеї – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що справді не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе усунути всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні «LNG-терміналу».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу для прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу для прийому скрапленого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.