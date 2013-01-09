У Королевської заспокоїли: оклади віце-прем'єрів залишаться без змін

Своїм сьогоднішнім рішенням Кабінет міністрів вніс зміни лише у назви посад віце-прем’єрів, не змінивши розміри посадових окладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це заявив директор департаменту заробітної плати та умов праці відомства Олександр Товстенко, коментуючи ухвалеття на засіданні уряду постанови “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 30 червня 2005 року №510”.

“Своєю постановою Кабінет міністрів вніс зміни лише у назви посад: “перший віце-прем'єр-міністр України - міністр” на “першого віце-прем'єр-міністра України” та “віце-прем'єр-міністр України - міністр” на “віце-прем'єр-міністра України”, - зазначив він.

За словами О.Товстенка, постановою не передбачено зміни розмірів посадових окладів цих посадовців.

“На сьогодні посадові оклади становлять для першого віце-прем'єр-міністра України 6242 гривні, для віце-прем'єр-міністра України - 6109 гривень. Зазначені розміри посадових окладів залишені на рівні посадових окладів, що були встановлені для першого віце-прем'єр-міністра України - міністра, віце-прем'єр-міністра України - міністра. Загальні підходи до визначення розмірів посадових окладів не змінювалися з 2005 року”, - запевнив О.Товстенко.

Як відомо, у медіа було поширено інформацію, що новий міністр соціальної політики Наталія Королевська запропонувала підвищити зарплати віце-прем’єрам.

Так, у Facebook журналіст Мустафа Найєм опублікував проект постанови Кабміну щодо зарплат першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів.

Як повідомляє ТСН, згідно з документом, який подала Н.Королевська, зарплати чиновників пропонується встановити у процентному співвідношенні до окладу прем’єр-міністра (94% для першого віце-прем’єра і 92% для віце-прем’єрів).

При цьому зазначалось, що 2012 року прем’єр Микола Азаров задекларував 509,903 тис. грн зарплати. Таким чином, зарплату першого віце-прем’єра Сергія Арбузова Н.Королевська пропонує встановити в розмірі 39,942 тис. гривень на місяць (близько 479 тис. на рік), а віце-прем’єрам Юрію Бойку, Костянтину Грищенку та Олександру Вілкулу міністр соціальної політики пропонує платити по 39,092 тис. грн на місяць (близько 469 тис. на рік).

Зазначалось також, що близько року тому офіційна зарплата Н.Азарова становила 27,5 тисячі гривень на місяць (330 тисяч на рік), першого віце-прем’єра – 21,1 тисячі (253,2 тис. на рік), віце-прем’єрів – 19,7 тисячі гривень (236,4 тис. на рік).