У ПР замислилися над перевиборами: Напевно, треба припинити ці муки

Про це заявив депутат від партії регіонів Володимир Олійник в ефірі телеканалу ICTV.

"Те, що Верховна Рада сьогодні блокована безпідставно, без правових і всяких інших підстав, це неправильно. Чому? Тому що продовжили канікули. Якщо ви захищаєте 84 статтю, персональне голосування? Я за, але не порушуйте 83 статтю. Пряма стаття, де написано: у перший вівторок лютого місяця повинна розпочатись робота сесії", - зазначив він.

"Ми проти силового розблокування. Проти категорично. Посміховисько з держави робити в світі ми не будемо", - заявив "регіонал".

"Якщо буде продовжуватись блокування безпідставне, бо в залі кожний раз у нас є 230-240 депутатів, ми за позачергові вибори. Це наша позиція. Нехай прийдуть інші депутати, нехай не блокують роботу ВР, але ми будемо наполягати на тому, щоб система виборів була мажоритарною, люди добрі", - заявив Олійник.

"Партійна (система) себе показала вже. Вона вижила себе. Тому що коли кожний мажоритарник там обирається, він несе відповідальність не перед партією, а перед своїм виборцем", - уточнив депутат.

"Немає рішення фракції, але з багатьма говорив, в тому числі в керівництві, кажу, якщо така патова ситуація, то тоді напевно треба припинити ці муки", - додав він.

Українська правда