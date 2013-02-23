Міліція запевняє, що «Беркут» не бив нардепів біля Леніна в Охтирці

Про це йдеться у повідомленні сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області.

У повідомленні зазначається, що сьогодні активісти Комуністичної партії та представники «Свободи» в м. Охтирці провели акції протесту. Перші заявляли про своє бажання відновити нещодавно зруйнований пам’ятник В.Леніну, другі, що не допустять подібних заходів.

За діями мітингуючих спостерігали майже 300 городян та представники ЗМІ. Для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку під час масових заходів були задіяні близько 100 працівників міліції.

Разом із тим в сумській міліції спростували інформацію про побиття представників ВО ”Свобода” та народних депутатів бійцями спецпідрозділу «Беркут».

”Ця інформація не відповідає дійсності. Бійці спецпідрозділу «Беркуту» у виконанні завдань з охорони громадського порядку під час мітингу взагалі не брали», - заявив начальник Охтирського міськвідділу міліції В’ячеслав Луговий.

За його словами, завдання правоохоронців полягало, насамперед, в недопущенні силового варіанта розвитку подій між представниками двох політичних сил. При цьому міліція, ні до мітингуючи, ні до народних обранців не застосовувала фізичну силу.

Лише тоді, коли комуністи та члени «Свободи» почали штовханину, правоохоронці розвели конфліктуючі сторони та утворили між ними «живий» коридор.

За словами керівника місцевої міліції, його підлеглі діяли виключно в рамках закону.

Наразі за усною заявою одного з народних обранців правоохоронці проводять перевірку щодо застосування сльозогінного газу.

Міліціонери продовжують забезпечувати охорону громадського порядку на місці події.