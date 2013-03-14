Нардепа потягнуть до суду через скандал із випробовуванням вакцин на сиротах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Валерій Пархоменко.

За його словами, за неправдиву інформацію депутат повинен відповісти.

«Справжнім скандалом стала заява народного депутата Валерія Головка щодо того, що на Полтавщині на дітях-сиротах проводять випробування вакцин. Депутат зробив цю заяву, заробив якісь публічні бали, а ви собі розбирайтеся. Такого влада не допустить і подасть до суду за такі вчинки. У п'ятницю до Полтави приїде уповноважений у справах дітей і ми відзвітуємо про цю ситуації. Такі заяви вносять деструктивний характер і заважають роботі. Я б порадив перш ніж робити такі заяви, дізнатися факти, запитати у влади, а вже потім робити якісь висновки», - сказав В.Пархоменко.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня народний депутат В.Головко (фракція «Батьківщина») звернувся з депутатським запитом на ім'я начальника департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, в якій вимагає підтвердити або спростувати інформацію про те, що в одній з медичних установ Полтави використовують детей-сиріт для випробувань вакцини, яка не має акредитаційного сертифікату.

«На сьогодні з'явилися факти проведення клінічних досліджень за участю дітей педіатричним відділенням Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, зокрема багатоцентрове клінічне дослідження щодо встановлення безпеки і переносимості терапії «Дорипенемом» за відсутності акредитаційного сертифікату майже півтора року (з 20.11.2010 р. по 17.02.2012 р.)», - інформує в запиті В.Головко.

12 березня Полтавська обласна прокуратура повідомила, що почала перевірку щодо клінічних випробувань на дітях медичного препарату, який не має акредитаційного сертифікату, за заявою одного з народних депутатів України.