Тополов: у Нашої України є речі і важливіші за моє непідписання

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Віктор Тополов – один з тих, хто досі не підписав коаліційну угоду з БЮТ, заявив ІнтерМедіа консалтинг: “мені є що сказати, але робити з цього багато шуму зараз немає ніякої потреби...”

“Я можу сказати, чому досі не підписав документ. Але я назву причини своїм колегам по партії і блоку. Тому що відносно коаліційної угоди у нас йде внутріпартійна і внутріблокова дискусія. Я упевнений, що ми прийдемо до спільного знаменника, але поки не варто виносити ці спори на публіку. Ось ухвалимо рішення, і тоді його коментуватимемо. Мені здається, у нас є речі і важливіші за моє непідписання. Ми, врешті-решт, всього тиждень працюємо в новому складі Верховної Ради, і у нас є ще час на формування коаліції. Робити зараз “много шума из ничего” абсолютно немає потреби”, – сказав Тополов.

Він також пояснив, чому був відсутній на сьогоднішньому засіданні політради партії “Народний союз “Наша Україна”. “Я був сьогодні з Президентом Ющенком в Луганську і Алчевську. Моє відрядження і стала причиною відсутності на засіданні політради”, – повідомив парламентарій.