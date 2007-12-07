Яценюк знає, що Ющенко зробить з Тимошенко, якщо ВР її проігнорує

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє що у випадку, коли у вівторок з якихось причин не відбудеться голосування за кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, Президент ще раз внесе її на розгляд парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Якщо гіпотетично припустити, що будуть ті чи інші проблеми з голосуванням у вівторок, ні Конституція, ні чинне законодавство України не передбачає можливості заборони внесення ще раз цієї ж кандидатури», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що він як голова ВР не бачить жодних проблем у частині виконання зобов’язань щодо голосування за кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Голова ВР додав, що Президент виконав своє зобов’язання і одразу ж вніс на розгляд ВР кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО як тільки коаліція визначилася з цією кандидатурою.

«Якщо б пішло зволікання з Банкової щодо внесення кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, я вам гарантую, що з’явилася б маса чуток, маса різних аналітичних матеріалів про те, що фактично коаліція розвалюється», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він висловив переконання, що у вівторок за будь-яких умов відбудеться голосування за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду глави уряду.