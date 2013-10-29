Сьогодні Газпром розгляне питання про переведення України на передоплату

Глава "Газпрому" Олексій Міллер раніше у вівторок заявив, що Київ досі не оплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що судячи з усього українська сторона платити не збирається, повідомляє РІА Новини.

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"Ми платежі за серпневий газ не отримали. Є така можливість зробити це негайно, тому сьогодні Олексій Борисович буде в офісі, ми будемо цю тему розглядати", - сказав Медведєв.