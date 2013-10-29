Сьогодні Газпром розгляне питання про переведення України на передоплату
14:38, 29 жовтня 2013Політика
1377 0
"Газпром" вже у вівторок розгляне питання про переведення України на передоплату, є можливість зробити це негайно, повідомив журналітам заступник голови правління газового холдингу Олександр Медведєв.
Газпром планує ввести передоплату за газ для України
Глава "Газпрому" Олексій Міллер раніше у вівторок заявив, що Київ досі не оплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.
Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що судячи з усього українська сторона платити не збирається, повідомляє РІА Новини.
На тему: У Путіна кажуть, що Газпром вже досить натерпівся від України
"Ми платежі за серпневий газ не отримали. Є така можливість зробити це негайно, тому сьогодні Олексій Борисович буде в офісі, ми будемо цю тему розглядати", - сказав Медведєв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter