Кого Україна обрала би Президентом найближчої неділі (опитування)

Якби вибори Президента України відбулися б найближчої неділі, то 24,4% громадян підтримали б на цю посаду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведені компанією “ФОМ-Україна”, які представив сьогодні в Києві генеральний директор компанії Олександр БУХАЛОВ.

19,8% громадян підтримали б Юлію ТИМОШЕНКО, а 12,7% респондентів проголосували б за Віктора ЮЩЕНКА. При цьому 15,1% опитаних не можуть відповісти, а 7,9% респондентів проголосували б проти всіх.

Також опитування показало, що 60% українців не схвалюють дій чинного Президента України В.ЮЩЕНКА.

31,5% респондентів прихильно ставляться до дій глави держави, а 8,5% опитаним важко відповісти.

У свою чергу на запитання: “Як Ви сьогодні оцінюєте роботу В.ЮЩЕНКА на посаді Президента України”, оцінку “відмінно” Президентові готові поставити 4,1% опитаних, “добре” - 17,8% респондентів, а задовільно - 28,3%. Також 25,3% опитаних оцінюють роботу Президента як “погану”, а 19,4% - “дуже погану”. При цьому 4,6% респондентам - важко відповісти.

Дослідження проводилося 14-23 грудня методом інтерв’ю за місцем проживання респондента. В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів із 160 населених пунктів України. Похибка становить 2,2%.