Путін попередив, що знижка на газ для України носитиме тимчасовий характер
Президент Росії Володимир Путін заявляє, знижка на газ для України носитиме тимчасовий характер, потрібно знайти довгострокові рішення щодо збереження цієї ціни.
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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на підсумковій прес-конференції в Москві, онлайн-трансляцію якої ви можете дивитись на УНІАН.
"Це рішення носить тимчасовий характер - це доповнення (до контракту) ми розраховуємо на те, що нам вдасться знайти якісь рішення довгострокового характеру, які дозволять зберегти зазначену ціну і дозволить працювати глибше один з одним", - сказав Путін.
Як повідомляв УНІАН, керівники «Газпрому» і «Нафтогазу» Олексій Міллер і Євген Бакулін за результатами засідання Українсько-Російської міждержавної комісії 17 грудня в Москві підписали доповнення до контракту на закупівлю газу, яким з 1 січня 2014 року запроваджується фіксована ціна газу в розмірі 268,5 долара за тисячу кубометрів.
Дія ціни визначається шляхом щоквартального застосування коефіцієнта "k" до формули утворення ціни. Розмір коефіцієнта визначатиметься сторонами щокварталу до 10-го числа першого місяця кварталу.