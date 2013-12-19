Путін попередив, що знижка на газ для України носитиме тимчасовий характер

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на підсумковій прес-конференції в Москві, онлайн-трансляцію якої ви можете дивитись на УНІАН.

"Це рішення носить тимчасовий характер - це доповнення (до контракту) ми розраховуємо на те, що нам вдасться знайти якісь рішення довгострокового характеру, які дозволять зберегти зазначену ціну і дозволить працювати глибше один з одним", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, керівники «Газпрому» і «Нафтогазу» Олексій Міллер і Євген Бакулін за результатами засідання Українсько-Російської міждержавної комісії 17 грудня в Москві підписали доповнення до контракту на закупівлю газу, яким з 1 січня 2014 року запроваджується фіксована ціна газу в розмірі 268,5 долара за тисячу кубометрів.

Дія ціни визначається шляхом щоквартального застосування коефіцієнта "k" до формули утворення ціни. Розмір коефіцієнта визначатиметься сторонами щокварталу до 10-го числа першого місяця кварталу.