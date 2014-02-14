Янукович закликає опозицію до компромісу для подолання політичної кризи

Про це він сказав в інтерв`ю журналісту Віталію Коротичу, яке транслював сьогодні телеканал «Інтер».

«Сьогодні є перемир’я – це перший крок. Наступний – це мир. Це мета, тому пошук компромісів, який ми пропонуємо, коли ми йдемо на поступки… Безумовно, ми звертаємось і до опозиції, щоб вона також йшла на поступки. Мова не в тому, хто програє - влада чи опозиція», - наголосив Янукович.

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Він зізнався, що його «штовхали і штовхають» до різних варіантів вирішення кризи. «Я хочу сказати, що сьогодні мене штовхали і штовхають до різних, як кажуть, засобів, способів, як розібратися в цій ситуації, але я хочу сказати, що я не хочу воювати. Я не хочу, щоб будь-які рішення приймались шляхом таким радикальним», - заявив Янукович.

Він наголосив, що хоче зберегти державу, хоче відновити стабільний розвиток. «Це моя мета. І все, що сьогодні ми робимо, ми робимо заради того, щоб в країні встановився мир», - зауважив він.

На переконання глави держави, має виграти Україна. «Це наша мета. Нам треба показати сьогодні всім, що ми здатні зберегти нашу країну, що ми здатні зберегти мир», - підкреслив Янукович.

Також, за його словами, потрібно показати, що Україна - це держава, яка має достатньо здорових сил, і українці здатні «розібратися в своїй хаті і навести лад».

«Я вдячний багатьом тим, хто сьогодні емоції свої утримав і вже почав думати прагматично, як кажуть, з холодною головою. Це чудово. Мені однаково боляче, коли страждають люди і з однієї, і з другої сторони. Цього не повинно бути, і тут ми повинні зробити все для того, щоб утриматись від радикалізму. І всі повинні знати, що є межа … за яку ніхто не повинен переходити», - наголосив він.