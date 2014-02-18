Беркутівці кидають гранати на голови протестуючих з даху будинку на Інститутській

У Києві «беркутівці» вилізли на дах будинку на розі вул. Інститутської і Шовковичної, і кидають звідти світло-шумові та газові гранати прямо на голови протестувальникам.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, на даху знаходиться людина в цивільному і в масці, яка теж кидає якісь невідомі предмети вниз.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі прихильників Майдану пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

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Тим часом, підходи до Верховної Ради заблоковано посиленими загонами бійців спецпризначення.

На вул. Інститутській та Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями.

Також почалися сутички в Маріїнському парку.