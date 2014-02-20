Генсек НАТО закликав зупинити кровопролиття в Україні

19:33, 20 лютого 2014
Політика
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Генсек НАТО Андерс фог Расмуссен закликав припинити кровопролиття в Україні.

Андерс Фог Расмуссен / Фото : REUTERS

«Я закликаю всі сторони в Україні припинити кровопролиття. Уряд несе особливу відповідальність за те, щоб не використовувати надмірну силу», - написав Расмуссен у мікроблозі Twitter, передає РИА Новости.

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За його словами, ”українські військові мають залишатися нейтральними і не діяти проти свого народу”.

За даними МОЗ, кількість загиблих під час акцій протесту досягло 67 осіб.

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