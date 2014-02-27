За законами України місцевий референдум неможливий – голова Ради суддів
Будь-які рішення в Автономній Республіці Крим, які суперечать Конституції України, будуть нелегітимними.
Так ситуацію на півострові прокоментував голова Ради суддів України Василь Онопенко, передає ТСН.
Він нагадав, що зараз є лише один закон про референдум – всеукраїнський. Тому для окремих територій ініціювати його не можуть.
"У нас немає сьогодні закону про місцеві референдуми, тому і провести місцевий референдум буде протизаконно", - заявив керівник Ради суддів.
Повноваження Автономної Республіки Крим також визначені в Основному Законі України. Самостійно їх розширити неможна, а лише – через зміну Конституції.
"Повноваження АРК чітко визначені в Конституції України. Тому якщо є така необхідність, то хай у відповідному порядку звертаються до ВР і вона буде розглядати це питання", - наголосив Онопенко.