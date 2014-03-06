Яценюк: Ми готові до співпраці з Росією, але не станемо її підлеглими

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Яценюк заявив на прес-конференції під час екстреного саміту ЄС, який обговорює ситуацію в Криму і відносини ЄС-Росія.

"Російська військова агресія має негативні політичні, економічні та військові аспекти. Розбудова нової Берлінської стіни - це не та стратегія, яка потрібна. Прийшов час зупинитися", - наголосив Яценюк.

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"Я закликаю Президента Путіна - зруйнуйте цю стіну! Цю стіну залякування і військової агресії і давайте збудуємо нові відносини між Україною та Росією. Ми готові до співпраці, але ми не готові підкоритися, ми не готові стати підлеглим Росії", - додав глава українського уряду.

Яценюк подякував європейським лідерам за можливість донести позицію України до ЄС для "стабілізації ситуації, щоб вирішити цей політичний, економічний та військовий конфлікт, який має місце не лише в Україні, а й у Європі".