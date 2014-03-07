До штурму КП тактичної групи "Крим" долучилися "невідомі" військові

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник командування військової частини, це сталося у Севастополі в районі Юхариної балки

За його інформацією, у штурмі ЗКП беруть участь два підрозділи, один знаходиться на території, а другий перебуває біля контрольно-перепускного пункту. Чергова зміна ЗКП зараз перебуває в бункері, і нікого до себе не впускає.

На місці події перебуває командир тактичної групи «Крим» генерал-майор Олег Струцінський. За однією інформацією, він заблокований в окремому будинку, за іншою – намагається врегулювати ситуацію шляхом переговорів.

Читайте такожПід Севастополем штурмують командний пункт тактичної групи "Крим"Як повідомляв УНІАН, починаючи з середини дня п’ятниці здійснювалося блокування з метою здійснення контролю запасного командного пункту (ЗКП) тактичної групи «Крим» Повітряних Сил Збройних Сил України. За інформацією представника командування цієї тактичної групи, сьогодні по обіді до контрольно-перепускного пункту ЗКП прибув російський майор з пропозицією українським військовикам спільно здійснювати контроль над підрозділом. Окрім офіцера, до розташування частини також під’їхала вантажівка з озброєними і екіпірованими військовими. Представник командування тактичної групи «Крим» не виключав, що може відбутися штурм військової частини.

Як додав співрозмовник агентства, на сьогодні російські військові блокують 5 військових частин українських протиповітряників у Євпаторії та Севастополі.