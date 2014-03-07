До штурму КП тактичної групи "Крим" долучилися "невідомі" військові
Кілька хвилин тому військові зі зброєю і без розпізнавальних знаків силовим методом проникли на територію запасного командного пункту (ЗКП) тактичної групи «Крим» Повітряних Сил Збройних Сил України (Протиповітряні війська).
Як повідомив кореспонденту УНІАН представник командування військової частини, це сталося у Севастополі в районі Юхариної балки
За його інформацією, у штурмі ЗКП беруть участь два підрозділи, один знаходиться на території, а другий перебуває біля контрольно-перепускного пункту. Чергова зміна ЗКП зараз перебуває в бункері, і нікого до себе не впускає.
На місці події перебуває командир тактичної групи «Крим» генерал-майор Олег Струцінський. За однією інформацією, він заблокований в окремому будинку, за іншою – намагається врегулювати ситуацію шляхом переговорів.
Читайте такожПід Севастополем штурмують командний пункт тактичної групи "Крим"Як повідомляв УНІАН, починаючи з середини дня п’ятниці здійснювалося блокування з метою здійснення контролю запасного командного пункту (ЗКП) тактичної групи «Крим» Повітряних Сил Збройних Сил України. За інформацією представника командування цієї тактичної групи, сьогодні по обіді до контрольно-перепускного пункту ЗКП прибув російський майор з пропозицією українським військовикам спільно здійснювати контроль над підрозділом. Окрім офіцера, до розташування частини також під’їхала вантажівка з озброєними і екіпірованими військовими. Представник командування тактичної групи «Крим» не виключав, що може відбутися штурм військової частини.
Як додав співрозмовник агентства, на сьогодні російські військові блокують 5 військових частин українських протиповітряників у Євпаторії та Севастополі.