Організатора проросійських мітингів у Харкові заарештували за підпали банкоматів

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

У міліції зауважили, що в Харкові за фактами навмисного знищення банкоматів, що належать до однієї з банківських установ України, правоохоронні органі відкрили кримінальні провадження за ст. 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Читайте такожУ Харкові на два місяці взяли під варту одного з організаторів проросійських мітингів«Під час досудового розслідування працівниками харківської міліції було встановлено, що організацією та скоєнням вищезазначених злочинів займається 34-річний харків’янин разом з групою осіб. 19 квітня чоловіка було затримано, йому пред’явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також, згідно з ухвалою районного суду Харкова активісту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться в повідомлення міліції.

Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у березні в Харкові було скоєно кілька підпалів банкоматів ПриватБанку.

Вчора, 19 квітня, в Харкові затримали та на два місяці взяли під варту одного з організаторів проросійських мітингів Долгова. За попередньою інформацією, активіста підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило збитки в крупних розмірах, скоєне шляхом підпалу).

Суддя обрав Долгову міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Також було визначено заставу в розмірі 600 тис. грн.