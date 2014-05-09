Туск закликав Росію не заважати виборам в Україні



Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив після сьогоднішніх переговорів з кандидатом в Президенти України Петром Порошенком.

”Кожна держава, включно з Росією, котра бажає добра цілому регіону та Україні повинна однозначно підтримати процес політичної стабілізації, та тому допомогти проведенню президентських виборів. Та принаймні не заважати”, - сказав Туск.

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Він назвав поведінку держав-сусідів в цій справі ”тестом їх вірогідності”.

Туск зазначив, що події у східних регіонах України підтверджують, що проведення виборів стане складним завданням, з яким повинна впоратися українська влада.

Прем`єр Польщі також висловив співчуття щодо сьогоднішніх жертв у Маріуполі та запевнив, що польська влада та Європейський союз хочуть сприяти нормальному проведенню виборів в Україні.

”Будемо тримати кулаки за те, аби ці вибори нормально відбулися”,- сказав він.

Туск зауважив, що Порошенко є одним із фаворитів президентських виборів, запевнивши, що Польща буде підтримувати ”усіх кандидатів” у першу чергу для того, аби Україна швидко повернулася на шлях розвитку.